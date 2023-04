OpenAI a également indiqué qu'elle prévoyait lancer un abonnement ChatGPT Business (affaires) avec des contrôles de données supplémentaires.

Cette décision intervient dans le contexte où ChatGPT et d'autres robots conversationnels semblables – qui gèrent des centaines de millions de données d’internautes, généralement utilisées pour améliorer ou former l'intelligence artificielle – font l'objet d'un examen approfondi.

En mars, l'Italie a interdit ChatGPT en raison d'éventuelles violations de la vie privée, déclarant qu'OpenAI pourrait reprendre du service si elle répondait à certaines exigences. Parmi celles-ci, on compte la mise à disposition d'outils permettant aux internautes de s'opposer au traitement de leurs données.

La France et l'Espagne ont emboîté le pas et commencé à enquêter à leur tour sur le service.

Mettre les internautes aux commandes

Mira Murati, directrice technique d'OpenAI, a affirmé à l’agence de presse Reuters que l'entreprise respecte la législation européenne en matière de protection de la vie privée et qu'elle s'efforçait de rassurer les autorités de régulation.

Les nouvelles fonctionnalités ne découlent pas de l'interdiction de ChatGPT en Italie, d’après la directrice technique, mais d'un effort de plusieurs mois visant à mettre les utilisateurs et utilisatrices aux commandes en ce qui concerne la collecte de données.

« Nous irons de plus en plus dans le sens d'une priorité accordée à la vie privée des internautes. » — Une citation de Mira Murati

Les informations fournies par les internautes ont aidé OpenAI à rendre son logiciel plus fiable et à réduire les préjugés politiques, entre autres, tout en ajoutant que l'entreprise avait encore des défis à relever, selon Mira Murati.

La plus récente version du logiciel présentée mardi permet donc aux internautes de désactiver l'option Historique de discussion et entraînement ( Chat History & Training ) dans leurs paramètres et d'exporter leurs données.

Nicholas Turley, le responsable produit d'OpenAI, qui a comparé cette fonction au mode incognito d'un navigateur Internet, a déclaré que l'entreprise conserverait les conversations pendant 30 jours afin de vérifier s'il y a des abus avant de les supprimer définitivement.

En outre, l'abonnement commercial de l'entreprise disponible dans les mois à venir n'utilisera pas par défaut les conversations pour l'entraînement des modèles d'IA.

Microsoft, qui a massivement investi dans OpenAI, propose déjà ChatGPT aux entreprises. Mme Murati a indiqué que ce service intéresserait la clientèle existante du fournisseur de services en nuage.