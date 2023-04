Les Cowboys Fringants au cœur d’une comédie musicale des 7 doigts de la main

La compagnie circassienne Les 7 doigts de la main a dévoilé mercredi une nouvelle comédie musicale intitulée Pub Royal, créée à partir des plus grands succès des Cowboys Fringants et de nouvelles chansons écrites pour l’occasion.

Le spectacle, une coproduction des 7 doigts de la main et de l’étiquette La Tribu, sera présenté du 22 au 26 novembre au Grand Théâtre de Québec, puis du 6 au 8 décembre à la Place des Arts à Montréal.

Sur scène se retrouveront sept acteurs-chanteurs et chanteuses-actrices qui interpréteront les personnages du mystérieux Pub Royal, sept danseurs et danseuses, ainsi que six artistes de cirque qui offriront des performances sur la musique des Cowboys Fringants.

La mise en scène est assurée par Sébastien Soldevilla, qui signe aussi le livret de la comédie musicale. Les dialogues sont écrits par Olivier Kemeid, avec Geneviève Dorion Coupal à la chorégraphie et Olivier Landreville à la scénographie.

Bienvenue dans le bar le plus disjoncté du Québec. Bienvenue dans l’univers de Pub Royal, la comédie musicale des Cowboys Fringants , ont écrit Les 7 doigts de la main et La Tribu dans un communiqué conjoint. Le spectacle sera également l'objet d'une tournée en Europe en 2024.

Plus de détails à suivre.