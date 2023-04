Des Premières Nations réclament 95 G$ en indemnités pour l’exploitation de leur territoire

Les plaignants réclament par ailleurs 95 milliards de dollars en compensation pour leur exclusion des recettes de l'exploitation minière et forestière sur leur territoire au cours des 120 dernières années.

L'avocate Kate Kempton, qui représente les Premières Nations, dit que le Traité numéro 9 a été signé dans les années 1900 sans que les Autochtones sachent qu'ils cédaient leur contrôle du territoire et de ses richesses.

« [Ce recours judiciaire] est une attaque frontale contre le pire aspect du colonialisme, soit l'assujettissement. » — Une citation de Kate Kempton, avocate représentant les plaignants

Selon Me Kempton, 12 lois provinciales et fédérales pourraient être déclarées inconstitutionnelles, que ce soit en matière de mines, de pêche ou de conservation de la faune, si les plaignants ont gain de cause.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Carte désignant le territoire couvert par le Traité numéro 9 allant de la baie James à la frontière avec le Manitoba dans le nord de l'Ontario.

Cercle de feu

Le Cercle de feu est un secteur du Nord de l'Ontario riche en minéraux, qui entrent dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, notamment.

Le gouvernement de Doug Ford compte construire une route pour faciliter l'exploitation de ces minéraux.

Mark Bell de la Première Nation Aroland, l'un des plaignants, affirme toutefois qu'il y a eu zéro consultation avec ses membres.

« On est rendus au point où on s'assoit avec les gouvernements et on avance ensemble ou rien ne va avancer du tout. » — Une citation de Mark Bell, membre de la Première Nation Aroland

Le père de famille dit qu'il n'est pas contre l'exploitation minière. Toutefois, il précise que les Premières Nations doivent évaluer l'impact environnemental de tout projet avant de prendre une décision.

Il s'inquiète des changements climatiques et dit penser à nos jeunes et à leur avenir.

Les plaignants ont 30 jours pour lancer un recours judiciaire après le dépôt de leur avis de poursuite. Les Premières Nations pressent les gouvernements de discuter avec eux plutôt que de faire face à de longues procédures judiciaires.

Nous n'avons pas pu obtenir les réactions des gouvernements fédéral et ontarien pour l'instant.