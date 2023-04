Ce millionnaire Californien prétend rajeunir

LOS ANGELES, Californie - Il faut montrer patte blanche pour rencontrer l'excentrique homme d’affaires; se déchausser, porter un masque et surtout respecter l’horaire à la minute près, car sa vie est réglée au quart de tour. L’homme est chaleureux et communique avec l’entregent d’un vendeur d’assurances. Il parle avec passion du projet qui l’occupe presque à temps plein : Blueprint, un protocole complexe qui vise à ralentir le vieillissement naturel jusqu’à en inverser le cours.

« J’ai mis au point un algorithme qui prend soin de moi mieux que je ne le ferais moi-même. » — Une citation de Bryan Johnson, créateur de Blueprint

L’entrepreneur raconte les années d’excès qui ont caractérisé sa jeunesse : les longues heures de travail, les trop courtes nuits et la malbouffe avalée à la hâte. Il considère cette période marquée par des comportements autodestructeurs.

Une chose l’obsède : contribuer à faire avancer l’humanité. Je fais cela parce que j’ai à cœur l’avenir du genre humain. J’essaie de faire une contribution qui sera digne de mention au 25e siècle. Et, selon lui, il n’est pas de cause plus noble que celle de consacrer sa vie à tenter de la rallonger; la sienne et celle des autres.

Bryan Johnson s’est donc adjoint les services du Dr Oliver Zolman et a entrepris de s'autoadministrer le fruit de tous les travaux scientifiques sur le vieillissement. En ce sens, sa cure de jouvence n’a rien de révolutionnaire. Ce n’est qu’un condensé de toutes les méthodes connues visant à lutter contre la dégénérescence des cellules et des organes du corps.

Tout le monde sait qu’on se sent mieux lorsqu’on dort bien, qu’on mange bien et qu’on prend soin de son corps , explique-t-il, prenant un visible plaisir à décliner cette évidence. Il n’est donc pas difficile d’imaginer que ce ne serait pas horrible de faire ce qu’il faut pour se sentir bien tout le temps.

Bryan Johnson s’impose un régime hypocalorique et avale en complément une centaine de comprimés par jour. Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Mais dans la pratique, le protocole qu’il respecte à la lettre est loin d’être une sinécure. Bryan Johnson se lève à 5 h tous les matins (le coucher est à 20 h), s’expose aux rayons d’une lampe solaire, avale une boisson fortifiée de sa création qu’il appelle le géant vert, décoction enrichie de spermidine, de créatine, de peptides de collagène, de flavanols de cacao et de cannelle. Puis il s’impose un entraînement intensif d’une heure.

Les autres repas de la journée, tous strictement végétaliens, ne varient jamais. Son super veggie , qu’il avale chaque jour à la même heure, est composé de choux-fleurs, de brocolis cuits à la vapeur et de champignons disposés sur un lit de lentilles noires, arrosés d’un filet d’huile d’olive sur lesquels il saupoudre quelques grains de chocolat noir. Le reste est à l’avenant. Un régime hypocalorique strict : 1977 calories par jour, pas une de plus.

Pas d’alcool, pas de glucides, pas d’écarts.

« Je ne me suis jamais senti aussi bien. Manger des beignes ou de la pizza ne me procure plus aucun plaisir; cela me rend malade. » — Une citation de Bryan Johnson, créateur de Blueprint

C’est la quête ultime de l’humanité : rester jeune; vivre pour toujours. Un multi-millionnaire de la Silicon Valley, affirme avoir trouvé le secret de la fontaine de jouvence. Bryan Johnson prétend avoir rajeuni de cinq ans, grâce à sa méthode qu’il publie gratuitement sur internet. Mais est-ce réaliste ? Qee faut-il en penser? Jean-François Bélanger l'a rencontré.

Véritable cobaye humain, l’homme qui se décrit comme un explorateur engagé dans une quête pour mieux comprendre les secrets du métabolisme a entrepris de tout mesurer pour mieux évaluer ses progrès. Il a donc installé une clinique médicale complète à l’étage de sa luxueuse villa de Los Angeles.

Il se soumet quotidiennement à toute une batterie de tests et de traitements. Son corps est sondé dans sa totalité par un appareil d’échographie. Son sang est analysé régulièrement pour suivre l’évolution de son cholestérol, de ses triglycérides, son niveau de testostérone… Son ouïe est mesurée; sa capacité pulmonaire, son rythme cardiaque et ses réflexes aussi. En tout, une centaine de biomarqueurs qui lui permettent de se mesurer à la moyenne des hommes de son âge.

Bryan Johnson a la peau d’un homme de 28 ans. Photo : Blueprint / Magdalena Wosinska

Résultat : non seulement il prétend avoir ralenti son vieillissement pour le ramener au même rythme que celui d’un enfant de 10 ans, mais il affirme aussi avoir rajeuni nombre de ses organes. Si son passeport indique qu’il a 45 ans, Bryan Johnson a le cœur d’un homme de 37 ans; la peau d’un homme de 28 ans, grâce entre autres à des séances régulières d'exfoliation au laser. Le laser inflige un dommage à la peau et la force à se régénérer , explique-t-il en toute simplicité en relevant son maillot pour révéler un torse parsemé de petites brûlures. Dans la foulée, il désigne de la main un autre appareil qui lui permet de renforcer son plancher pelvien par électrostimulation.

La démarche qui peut paraître extrême est originale, certes, mais elle n’est pas dénuée de fondements scientifiques. Bien au contraire, selon Francis Rodier, chercheur spécialisé en vieillissement au Centre de recherches du CHUM à Montréal : Scientifiquement, les bases présentées semblent assez solides. Ça peut clairement être une preuve de principe.

« S'il réussit, c'est impressionnant. S'il réussit dans quinze ans à démontrer vraiment que ses biomarqueurs de vieillissement sont altérés ou ralentis de façon très claire comparés à la population en général, ce serait vraiment intéressant, assez unique. » — Une citation de Francis Rodier, spécialiste du vieillissement CRCHUM

Francis Rodier trouve intéressante l’expérience menée par Bryan Johnson. Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Seule faille de l’étude, selon le chercheur, la taille de l’échantillon. Généralement, quand on fait des essais scientifiquement valides, on va avoir plusieurs individus, des cohortes , explique Francis Rodier. Dans ce cas-là, un seul homme fait le test.

Cela dit, l’importance des données recueillies rend tout de même l’expérience valide, selon lui. L'équipe médicale, les scanners, les appareils de mesure biologiques, les tests sanguins permettent de mesurer et quantifier les changements à travers le temps. Donc, c'est quand même vraiment intéressant comme approche.

Le chercheur relève cependant un autre écueil lié à l’aspect tutti quanti de Blueprint. Étant donné que l'approche est holistique et qu’on a des centaines d'interventions qui sont faites simultanément chez la même personne, beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte en même temps. Je ne sais pas comment ils vont faire pour déterminer si un composant ou une intervention en particulier a eu un effet majeur par rapport aux autres.

Bryan Johnson dépense 2 millions de dollars chaque année pour rester jeune. Photo : Radio-Canada / Jean-François Bélanger

Autre obstacle à la démocratisation de la recette : son coût. L’application du protocole coûte à Bryan Johnson la bagatelle de 2 millions de dollars américains par année. Une somme que relativise l’homme d’affaires. Selon lui, si le suivi médical coûte cher, le régime, lui, peut se suivre pour moins de 1500 $ par mois.

Reste que la discipline que nécessite la méthode fait qu’elle n’est pas pour tout le monde. Beaucoup pouvant se demander légitimement si une vie faite d’autant de privations mérite d’être vécue.