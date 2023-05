Le football civil entièrement féminin arrive en Outaouais avec les Valkyries

Sur un terrain de soccer, un soir de semaine gris et pluvieux, une vingtaine de jeunes filles portent de lourdes épaulettes et des casques de football. Elles font leurs premiers pas dans l’univers du football contact.

Les mouvements ne sont pas tous assurés et la technique pas toujours au rendez-vous. Mais l’enthousiasme de ces filles est contagieux et le désir d’apprendre bien présent. Bienvenue dans le monde des Valkyries de Gatineau, la première équipe de football civil entièrement féminine en Outaouais.

Ce projet-là est important pour pouvoir faire grandir le sport pour les filles partout au Québec , lance l’entraîneuse Sonia Rodi. Les filles veulent jouer au football contact et elles n’ont pas vraiment d'opportunités de jouer assez longtemps.

L'entraîneuse Sonia Rodi surveille de près ses joueuses des Valkyries pendant un entraînement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les joueuses des Valkyries ont moins de 19 ans et n’ont pas toutes la même expérience sur un terrain. Quelques-unes jouent au football depuis longtemps, d’autres pratiquent différents sports et certaines n’ont même jamais porté l’équipement.

C’est un rêve de petite fille , dit avec enthousiasme la quart Reina Bleau. Tu sais, au primaire, on joue avec les gars et ils ne veulent pas qu’on joue avec eux. On n'est jamais assez bonnes. Maintenant, on a une chance d’avoir une représentation dans le sport.

La jeune Reina Bleau s'aligne avec les Valkyries de Gatineau comme quart. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

C’est vraiment important qu’on puisse avoir cette expérience. C’est plaisant, on a la chance de faire du contact. Ce n’est pas seulement du flag , explique Aurora Allaby-Déziel, qui ne savait même pas encore à quelle position elle évoluerait.

La jeune adolescente voulait surtout profiter de l’occasion pour faire comme son frère et son père, entraîneur. Il m’a demandé si je voulais m’inscrire et j’ai dit : pourquoi pas! Ça me fait un sport de plus.

C’est comme un bon mouvement féministe. Gatineau aura une équipe de filles pour la première fois. C’est super d’avoir notre place , ajoute la receveuse de passes, Aurélie Boucher.

Aurora Allaby-Déziel est une des plus jeunes joueuses des Valkyries de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Plusieurs d’entre nous veulent jouer depuis qu’elles sont petites, mais elles n’ont jamais eu l’occasion. Maintenant, nous avons cette opportunité. C’est une belle affaire pour les filles de Gatineau , ajoute Reina Bleau.

Tout apprendre depuis le début

Dans un format de jeu à six contre six, les joueuses ont tout à apprendre en vue de leur première saison dans la Ontario Women's Football League. Comment bouger, comment plaquer, tout est nouveau pour plusieurs d'entre elles, ce qui représente un défi pour les entraîneurs.

L'entraîneuse Sonia Rodi donne ses instructions aux joueuses des Valkyries pendant un entraînement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Il faut essayer d’inclure des exercices qui vont mettre ça égal pour les deux types de filles que nous avons. Certaines sont très athlétiques et ont déjà joué, d’autres n’ont jamais joué du tout. Le truc, c’est de commencer à la base , explique Sonia Rodi.

Les Valkyries vont affronter des formations plus aguerries en Ontario et pourtant, elles ne craignent pas l'adversité et le niveau de jeu. Elles seront en action dans les prochains jours dans un grand Jamboree de football pour mesurer leur progression.

Je crois qu’on va quand même bien faire parce que quelques-unes d’entre nous se connaissent déjà. On va devenir une grande famille, c’est certain. Je pense qu’on fera quand même bien dans la Ligue , dit Aurora Allaby-Déziel, avec confiance.

« On veut prouver qu’on est aussi bonnes que les garçons. On va donner le meilleur de nous-mêmes. On va se donner à 100 %. » — Une citation de Aurélie Boucher, joueuse des Valkyries de Gatineau

Aurélie Boucher est receveuse de passes. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

En lançant le projet, l’organisation des Vikings de Gatineau, qui chapeaute la nouvelle équipe, croyait devoir aller recruter en Ontario pour compléter la formation féminine. Pourtant, toutes les membres des Valkyries viennent de l’Outaouais, une belle surprise pour les entraîneurs.

Les responsables espèrent avoir assez d’inscriptions pour ajouter des équipes dans leurs structures féminines, l’an prochain.