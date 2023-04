Une première image directe d’un trou noir expulsant un jet puissant

Des astrophysiciens ont observé pour la première fois, sur une même image, l'ombre du trou noir au centre de la galaxie Messier 87 (M87) et le puissant jet qui en est expulsé grâce aux données récoltées par un réseau international de télescopes (GMVA, ALMA et GLT).

Ce réseau a permis de discerner de très petits détails dans la région entourant le trou noir de M87.

Cette nouvelle image aide les astrophysiciens à mieux comprendre comment les trous noirs réussissent à propulser de tels jets énergétiques dans leur voisinage.

Repères La toute première photo d'un trou noir, celui au centre de Messier 87, a été présentée au monde entier en avril 2019.

La première photo de Sagittaire A*, le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, a été publiée en mai 2022.

Un trou noir est un objet céleste qui possède une masse extrêmement importante dans un volume très petit, comme si le Soleil ne faisait que quelques kilomètres de diamètre ou que la Terre était comprimée dans la tête d’une épingle.

Les trous noirs sont si massifs que rien ne s'en échappe, ni la matière ni même la lumière. Ils sont donc pratiquement invisibles, si bien qu’aucun télescope n'avait réussi à en voir un avant 2019.

Il existe plusieurs types de trous noirs. Les primordiaux sont de très petite taille. Ils se seraient formés durant le big bang dans les régions extrêmement denses de l’univers primordial. Les intermédiaires oscillent entre 100 et 10 000 masses solaires.

Les trous noirs supermassifs se trouvent au centre de la plupart des galaxies et leur masse équivaut à des millions, voire à des milliards de fois celle du Soleil.

Des objets à la dynamique mystérieuse

Si les trous noirs sont connus pour engloutir la matière dans leur voisinage immédiat, ils peuvent également propulser de puissants jets de matière qui s'étendent au-delà des galaxies dans lesquelles ils vivent , expliquent dans un communiqué les scientifiques de l’Observatoire européen austral (ESO) qui ont participé aux travaux publiés dans la revue Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Sur cette illustration artistique, on voit le jet massif s'élever à partir du centre du trou noir. Les observations sur lesquelles se base cette illustration représentent la première fois que le jet et l'ombre du trou noir ont été photographiés ensemble, ce qui permet aux scientifiques de mieux comprendre comment les trous noirs peuvent propulser ces puissants jets. Photo : S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)

Mais le phénomène des jets de matière restait mal compris à ce jour. Nous ne comprenons pas encore tout à fait comment cela se produit. Pour l'étudier directement, nous devons observer l'origine du jet au plus près du trou noir , affirme l’astrophysicien Ru-Sen Lu, de l'Observatoire astronomique de Shanghai, en Chine.

Une première astronomique

La publication de la première image directe d’une éjection de matière d’un trou noir donne pour la première fois des informations sur le phénomène en montrant comment la base d'un jet se connecte avec la matière tourbillonnant autour d'un trou noir supermassif.

Jusqu’à aujourd’hui, des observations avaient permis d'obtenir des images séparées de la région proche du trou noir et du jet, mais c'est la première fois que ces deux caractéristiques sont observées ensemble. Cette nouvelle image complète le tableau en montrant la région autour du trou noir et le jet en même temps , note dans le communiqué l’astrophysicien Jae-Young Kim de l'Université nationale Kyungpook en Corée du Sud et de l'Institut Max Planck de radioastronomie en Allemagne.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Autour de l’ombre du trou noir

L’image publiée par la collaboration internationale montre donc le jet émergeant près du trou noir, mais aussi ce que les astrophysiciens appellent l'ombre du trou noir.

La matière en orbite autour du trou noir s'échauffe et émet de la lumière. Le trou noir se courbe et capture une partie de cette lumière, créant une structure en forme d'anneau autour du trou noir visible de la Terre , précisent les chercheurs.

En 2019, c’est l’image de l'obscurité au centre de l'anneau (ombre du trou noir) qui a été publiée pour la première fois par l’équipe du Télescope de l'horizon des événements.

L’image publiée aujourd’hui combine des données prises par plusieurs radiotélescopes dans le monde. Elle montre de la lumière radio émise à une longueur d'onde précise qui laisse entrevoir le jet émergeant de l'anneau d'émission autour du trou noir supermassif central , ajoute l’astrophysicien Thomas Krichbaum, de l'Institut Max Planck de radioastronomie.

La taille de l'anneau observé par le réseau GMVA est environ 50 % plus grande que celle de l'image de l'Event Horizon Telescope.

« Afin de mieux cerner l’origine physique de cet anneau plus grand et plus épais, nous avons dû utiliser des simulations informatiques pour tester différents scénarios. » — Une citation de Keiichi Asada de l'Academia Sinica à Taïwan

Les résultats laissent à penser que la nouvelle image révèle une plus grande partie de la matière qui tombe vers le trou noir que ce qui a pu être observé avec le Télescope de l'horizon des événements par le passé.

Le réseau GMVA comprend 14 radiotélescopes en Europe et en Amérique du Nord. Deux autres installations ont été reliées au GMVA : le Greenland Telescope et ALMA, dont l'ESO est partenaire.

Les informations recueillies par ces télescopes ont été combinées à l'aide d'une technique appelée interférométrie, qui synchronise les signaux de ces instruments répartis sur l'ensemble de la Terre.

Des jets sous la loupe

Dans les prochaines années, ce réseau de télescopes permettra de collecter des données qui permettront de mieux comprendre comment les trous noirs supermassifs peuvent lancer de puissants jets. Nous prévoyons d'observer la région autour du trou noir au centre de M87 à différentes longueurs d'onde radio afin d'étudier plus en détail l'émission du jet , explique Eduardo Ros de l'Institut Max Planck de radioastronomie.