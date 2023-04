Des travailleurs sociaux aident les sans-abri sur la rue St. George à Moncton

Depuis quelques semaines, les réseaux de santé Vitalité et Horizon ont délégué chacun un travailleur social de rue pour donner la main aux itinérants circulant sur la rue St. George à Moncton. À peine ont-ils commencé leur travail qu'ils sentent qu'ils peuvent déjà faire une différence.

Natasha Landry et Damon Sebastians circulent sur la rue St. George. Ils vont à la rencontre des gens qui ont besoin de services en santé mentale ou en toxicomanie.

Leur travail est de les aider à naviguer dans le système des soins de santé, quelque chose qui n’est pas toujours facile pour les itinérants.

Natasha Landry et Damon Sebastians circulent sur la rue St. George. Ils vont à la rencontre des gens qui ont besoin de services en santé mentale ou en toxicomanie. Photo : Radio-Canada

On s'assoit avec eux et quand ils ont besoin de parler avec quelqu’un pour leur santé, nous les aidons à trouver les bonnes personnes et les services accessibles , explique Natasha Landry, la travailleuse sociale déléguée par le Réseau de santé Vitalité.

Un milieu intense

Ce travail n’est pas facile, admettent-ils. Le milieu est dur. Ils doivent souvent intervenir auprès de gens en surdose ou qui souffrent de psychose.

C’est intense , admet Natasha Landry.

On compterait plus de 700 itinérants dans le Grand Moncton. Photo : Radio-Canada

Damon Sebastians représente le Réseau de santé Horizon. Avec Natasha, il parcourt la rue St. George, à la recherche de citoyens en détresse.

Il existe un grand besoin auprès des gens souffrant de santé mentale ou de dépendance à la toxicomanie, a-t-il remarqué.

« Ces gens tombent dans la craque du système et nous sommes là pour les aider. On peut les diriger vers les urgences, un psychiatre et obtenir des médicaments. » — Une citation de Damon Sebastians, travailleur social de rue

Aller vers les sans-abri

Chose certaine, leur travail fait une différence dans ce secteur. Le fait d’aller vers ces personnes, là où ils vivent, constitue une approche appréciée par ces mêmes personnes, selon Damon Sebastians.

Nous voyons déjà une grosse différence , assure-t-il. Ces gens ont peur ou ils ont vécu de mauvaises expériences. Leur offrir de l’aide fait une grosse différence. On leur tend la main.

Récemment, la Ville de Moncton a placé des caméras de surveillance afin de réduire les actes de criminalité près des commerces de cette rue très achalandée par les sans-abri.

Avec les informations de Karine Godin