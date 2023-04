Vers un meilleur climat de travail au CSS des Chic-Chocs

C'est ce qui est ressorti de la réunion du conseil d'administration du Centre de services scolaire qui s'est tenue mardi soir.

La rencontre était l'occasion pour la directrice générale par intérim de faire le point sur la mise en place des recommandations du diagnostic organisationnel au sein du CSS afin d'améliorer le climat de travail.

Plusieurs membres du CA ont témoigné des changements réels avec l'arrivée de Josée Synnott à la direction par intérim.

Carline Minville, membre du CA et directrice de l'école Esdras-Minville à Grande-Vallée, a mis de l’avant le bon climat de travail, la qualité des relations développées et la belle collaboration entre les différentes directions d’école.

Nouvellement en poste, la jeune directrice souligne qu'il lui est facile d'obtenir de l'aide.

On passe un bon moment quand on se rencontre en équipe, puis ce n’est pas lourd de se présenter le matin. Quand on termine à 16h, on quitte avec le sentiment du devoir accompli , a-t-elle raconté, en soulignant que c’est un point de vue partagé par plusieurs directions d’école.

Pascale Déry, aussi membre du CA et enseignante à l'école Saint-Maxime, à Mont-Louis, a témoigné avoir déjà travaillé avec des directions d’école qui ne se sentaient pas appuyées par leur hiérarchie.

Elle se réjouit de constater que les temps ont changé.

L’heure est à la collaboration et non à la confrontation. À l’école Saint-Maxime, dit-elle, c’est la nuit et le jour. Depuis plusieurs années, on travaille bien. Les gens sont fiers d’embarquer dans différents comités. La mentalité des gens a changé. Les directions qui se sentent seules au somment, ça n’existe plus.

Un travail d'équipe, selon la DG par intérim

Pour sa part, Josée Synnott a aussi constaté une amélioration du climat de travail, une réalisation qu'elle attribue à la mobilisation de tous les employés de l'organisation.

Quand on interpelle les gens sur le terrain pour différents dossiers, ils apprécient beaucoup, parce qu’ils ont vraiment l’impression d’être consultés. Ça fait un an qu’on est en poste, et dans les dernières semaines, on a commencé à voir le fruit des efforts mis en place , constate-t-elle.

« Quand je suis arrivée en poste, on entendait souvent beaucoup "mon école, mon centre". Maintenant, ce qu’on entend, c’est "notre centre de services scolaire". » — Une citation de Josée Synnott, directrice générale par intérim du CSS des Chic-Chocs

Parmi les bons coups réalisés dans le cadre de la mise en place des recommandations du diagnostic organisationnel, Josée Synnott cite le fait d’avoir scindé le service éducatif en deux et d’avoir engagé une direction de l’adaptation scolaire et des services complémentaires.

Ça permet de travailler plus près du terrain [...] et de remettre l’élève au centre de notre mission , a-t-elle expliqué

La directrice générale par intérim a aussi souligné la mise en place d’une infolettre interne ce qui a permis, selon elle, d’améliorer la communication et d’impliquer davantage les employés. Au quotidien, il y a de belles choses qui se passent dans nos écoles, et ça, il faut le souligner davantage et il faut faire connaître ça à notre communauté , indique-t-elle.