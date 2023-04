L’individu arrêté lundi lors de la course-poursuite n’en est pas à sa première infraction

L'homme de 31 ans arrêté lundi après la course-poursuite avec la police de Winnipeg a déjà été condamné pour un accident qui a coûté la vie à Zdzislaw Andrzejczak en décembre 2009. Plus de 10 ans plus tard, sa seconde arrestation ravive la douleur de la famille du défunt.

J'ai eu du mal à me concentrer au travail. J'ai essayé de garder mon calme, en retenant mes larmes. Ça ramène toute une vague d'émotions , déclare le fils du défunt, Kamil Andrzejczak.

Il précise que son cœur s'est arrêté lorsqu'il a appris la nouvelle cette semaine. Dieu merci, personne n'a été tué cette fois-ci. Mais si vous regardez les vidéos et voyez ce qui s'est passé, vous savez, ça aurait pu se terminer différemment. Il ajoute avoir été encore plus touché lorsqu'il a appris qui était l'accusé.

En 2009, Mark Douglas Rodgers avait 19 ans et conduisait un véhicule Hummer H2 lorsqu’il a grillé un panneau d'arrêt avant de percuter le véhicule Subaru, beaucoup plus petit, de M. Andrzejczak. La police a indiqué que l’individu roulait à environ 94 km/h dans une zone où la limite de vitesse est de 50 km/h.

Lors de sa récente arrestation, M. Rodgers avait une interdiction de conduite de 15 ans imposée à la suite de l'accident qui a eu lieu dans le quartier North End de Winnipeg. Lundi, il a pu être arrêté selon la police grâce à l’utilisation d’un tapis clouté. La poursuite a commencé à Winnipeg et s'est terminée près de Portage la Prairie, lorsque le conducteur a perdu le contrôle du camion volé et a heurté le fossé.

Une douleur continue

Après la mort de son père, Kamil Andrzejczak a longtemps souffert d'anxiété et de crises de panique. Bien qu'il ait trouvé des moyens de faire face à la perte, il dit que sa famille la ressent encore des années plus tard.

On passe lentement à autre chose et on réapprend à être heureux. Mais il y a toujours cette anxiété sous-jacente et c'est surtout [cette course-poursuite] qui l'a ramenée au-devant de la scène.

Le beau-frère du défunt, Andrew Piec, dit que l'accident de 2009 est encore présent dans [son] esprit . Selon lui [une peine d'emprisonnement] de sept ans n'a pas semblé suffisante à l'époque .

Avec les informations de Josh Crabb