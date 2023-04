Le 30 avril, on célèbre chaque année la Journée internationale du jazz. Le Canadien d’origine montréalaise Oliver Jones est sans conteste un ambassadeur reconnu à travers le monde de ce genre musical. Nos archives nous permettent de mieux connaître et apprécier cet artiste.

Dès deux ans…

« Oliver Jones, la légende veut que votre maman, qui faisait des ménages, vous attachait devant le piano à deux ans pour vous garder tranquille, car c’était le seul endroit ou vous étiez tranquille. Est-ce que c’est vrai tout abord qu’on vous attachait devant le piano? » — Une citation de L'animatrice Marie-Claude Lavallée

« Oui » — Une citation de Oliver Jones

Entrevue de Marie-Claude Lavallée avec le pianiste de jazz Oliver Jones

Comme le rappelle cet extrait d’entrevue de l’émission Entrée des artistes du 7 novembre 2003, Oliver Jones a manifesté un talent très précoce pour la musique.

Dès l’âge de deux ans, comme il le confirme à l’animatrice Marie-Claude Lavallée, le seul moyen de le calmer, lorsque sa mère travaillait, était de l’asseoir devant le piano.

À deux ans et demi, Oliver Jones savait jouer des airs. À trois ans, on découvre qu’il a le diapason — l’oreille —absolu.

À cinq ans, il donne son premier concert dans l’église unie Union du quartier montréalais de Saint-Henri.

Les gens de sa communauté commencent alors à l’appeler maître Oliver Jones .

La carrière musicale d’Oliver Jones s’étend sur plus de six décennies.Jusqu’à l’âge de 15 ans, il apprend le piano classique. Cette formation l’accompagnera tout le reste de sa vie.

Dès l’âge de neuf ans, on le retrouve qui joue dans les cabarets et cafés de Montréal.Il sera actif sur la scène musicale de la région de Montréal jusqu’en 1963.

En 1964, il aménage à Puerto Rico où il devient directeur musical pour le chanteur de calypso jamaïcain Kenny Hamilton.

En 1980, le contrebassiste Charles Biddle le convainc de revenir s’installer à Montréal. Les deux musiciens se produisent ensemble dans des boîtes et des bars d’hôtel.

Oliver Jones devient par ailleurs le pianiste attitré du club Biddles Jazz and Ribs de 1981 à 1986.

C’est à cette époque qu’Oliver Jones a effectué un virage dans sa carrière.

Il devient un pianiste de jazz.Un soir en 1982, il rencontre au club de Charles Biddle, le producteur de disques Jim West.

Ce dernier se prépare à lancer l’étiquette Justin Time.

En 1983, Oliver Jones enregistre chez Justin Time son premier album avec Charles Biddle, Live at Biddles Jazz and Ribs.

Une étoile internationale

Il devient une étoile montante dans le jazz canadien et international.

Oliver Jones raconte à Marie-Claude Lavallée que dans les années 1980 et 1990, il donne de 115 à 130 concerts chaque année.

On l’invite et l’entend un peu partout dans le monde. Les récompenses aussi s’accumulent au Canada comme à l’étranger.

Reportage du journaliste Paul Toutant soulignant les 50 ans de carrière d'Oliver Jones.

Comme le rappelle ce reportage du journaliste Paul Toutant présenté au Montréal ce soir le 27 novembre 1986, Oliver Jones a reçu le prix Juno qui distingue Lights of Burgundy, meilleur album de jazz enregistré au Canada en 1985.

C’est une consécration pour un artiste qui célèbre, cette année-là, 50 ans de carrière.

Oliver Jones profite de l’entrevue avec Paul Toutant pour rendre hommage à un autre grand du jazz canadien : Oscar Peterson.

Les deux hommes viennent du même quartier de Saint-Henri-La Petite-Bourgogne.

La sœur d’Oscar Peterson a été la professeure de piano d’Oliver Jones. Oscar Peterson est une idole et un mentor, confirme Oliver Jones.

Être associé à son nom est pour moi un grand honneur, ajoute-t-il.

Sortie de scène

En 1999, Oliver Jones annonce qu’il prend sa retraite le 1er janvier 2000.

Interview du journaliste Alain Gravel pour souligner la retraite annoncée du pianiste Oliver Jones.

Son concert d’adieux est l’occasion pour le journaliste Alain Gravel de réaliser une interview avec l’artiste qui est présentée le 17 décembre 1999 au Téléjournal/Le Point.

Des ennuis de santé expliquent en partie le départ de la scène du pianiste.

Oliver Jones confirme à Alain Gravel qu’il se consacrera désormais à aider les jeunes musiciens à grandir dans l’univers du quatrième art.

Oliver Jones tient aussi dans ce reportage à remercier l’équipe du Festival international de jazz de Montréal qui a fortement contribué à faire briller son nom sur la scène canadienne et internationale.

On voit d’ailleurs dans ce reportage un extrait du concert de clôture du Festival de jazz de Montréal 1993 dans lequel Ginette Reno et Oliver Jones occupent ensemble la scène.

On peut y observer la complicité et l’amitié qui existent entre ces deux grands artistes.

Paroles de sage

La retraite a bientôt tourné court. En 2002, Oliver Jones retourne enregistrer l’album Then and Now.

En 2004, on le voit avec son idole Oscar Peterson jouer à la Place des Arts lors du Festival international de jazz de Montréal.

Au printemps 2022, le pianiste est âgé de 87 ans.

Entrevue de l'animateur Patrice Roy avec le pianiste Oliver Jones

Il accorde alors une entrevue à l’animateur du Téléjournal, Patrice Roy, qui est diffusée le 8 avril 2022. L’artiste revient alors sur sa longue carrière, mais également sur sa vie.

Noir dans une société en grande majorité blanche, il assure de ne jamais avoir été victime de racisme.

Il poursuit en faisant un éloge de son quartier de Saint-Henri-La Petite-Bourgogne où, malgré tout régnait une tolérance certaine.

Il en profite aussi pour remercier celles et ceux qui ont été des piliers dans sa vie, sa mère, sa conjointe, son fils et le bon Dieu.

À la fin, Patrice Roy ne peut résister. Oliver Jones consentirait-il à jouer quelque chose pour lui et les téléspectateurs?

Le maestro accepte.

Il s’assoit au piano et effleure les touches noires et blanches de l’instrument.

Dès lors, la magie s’installe.