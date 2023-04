Plus de 20 % des travailleurs de la construction à la retraite dans 10 ans en Atlantique

À l’Île-du-Prince-Édouard, environ 1490 travailleurs devraient prendre leur retraite du secteur d’ici 2032, ce qui représente environ 22 % de la population active observée en 2022.

Le directeur général de l'Association de la construction de l’île, Sam Sanderson, reconnaît que l’industrie grandit à l’île et dans la région atlantique.

« Une personne sur quatre dans le milieu de la construction prendra sa retraite d'ici 2032. Ces chiffres sont absolument énormes, mais ils ne concernent pas uniquement l'Île-du-Prince-Édouard, mais l'ensemble du pays. » — Une citation de Sam Sanderson, directeur général de l'Association de la construction de l’île

Il souligne que davantage d’efforts devront être mis pour recruter plus de professionnels pour le secteur, notamment en immigration.

Sam Sanderson, directeur général de l’Association de l’industrie de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard, rappelle que les préoccupations sur le vieillissement des travailleurs en construction étaient déjà soulevées depuis 2018. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

On veut aussi travailler avec les jeunes et aller dans les écoles pour parler des possibilités d’emploi offertes par le secteur , souligne Sam Sanderson.

Il rappelle que d’autres mesures ont été déjà prises pour pallier le manque de main-d'œuvre.

Nous avons innové, lorsqu’on a créé notre propre centre de formation pour apprendre aux gens les compétences requises , précise le directeur général de l'association.

L'île traverse une crise du logement. Le taux d'inoccupation de la province était de 0,8% en 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Brian McInnis

Propriétaire de Wellington Construction, Roger Arsenault connaît bien cette réalité.

« C’est du jamais vu! On a perdu plusieurs employés! » — Une citation de Roger Arsenault, propriétaire Wellington Construction

Il a perdu huit de ses 30 employés, depuis l’an dernier.

On en a perdu plusieurs qui sont maintenant à la retraite, d’autres étaient malades, et d’autres sont partis pour d’autres raisons , précise Roger Arsenault.

D’autres employés devraient quitter Wellington Construction d’ici l’année prochaine.

L’effet que cela fait, c’est qu'on doit prendre moins d'ouvrage, moins de contrats, et on prend juste ce que les gars sont en mesure de faire , dit-il.

Selon ConstruForce Canada, en 2021, le secteur de la construction a attiré moins de nouveaux arrivants que les autres domaines de l’économie à l'île.

Seuls 6 % des travailleurs de la construction à l’île étaient issus de l’immigration, alors que ce chiffre était de 11 % dans les autres secteurs.

Le vieillissement de la main-d'œuvre en Atlantique

À Terre-Neuve-et-Labrador, les départs à la retraite sont estimés à 29 %, le taux le plus important dans la région Atlantique.

« C'est ce que nous constatons dans toute la région du Canada atlantique, c’est que les départs à la retraite de la main-d'œuvre du secteur de la construction avoisinent les 30 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale, qui est d'environ 22 %. » — Une citation de Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada

Néanmoins, la pression sur le secteur devrait s’alléger d’ici 2032 à Terre-Neuve-et-Labrador, alors que la demande pour des travailleurs devrait réduire légèrement, soit de 6,2 %.

Le rapport souligne que des changements dans la demande pourraient se produire, si de nouveaux projets miniers et de production énergétique sont mi en place sur le territoire terre-neuvien.

Pour Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, la forte demande dans le secteur de la construction crée de bonnes occasions de travail pour les gens qui souhaitent y entrer. Photo : Gracieusété de ConstruForce Canada

Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, ajoute que les programmes d’immigration offerts dans la région auraient bénéficié davantage à certaines provinces que d’autres, ce qui aurait rajeuni leur population active.

Terre-Neuve a une population plus âgée, comme celle du Nouveau-Brunswick. Mais l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont beaucoup profité ces dernières années du programme pilote d’immigration de l'Atlantique, ce qui a amené un grand nombre d'immigrants dans la région et qui contribue à compenser certains de ces défis , explique-t-il.

La pression sur le marché du travail en construction continuera quand même à s’intensifier au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

La demande pour des travailleurs ne fera qu'augmenter dans ces deux provinces.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de départs à la retraite du secteur de la construction est de 27 %.

En Nouvelle-Écosse, c'est 24 % de la population active qui ne sera plus sur le marché du travail.

D'une manière générale, c'est une excellente période pour travailler dans le secteur de la construction et pour y entrer. Le volume d'activité est assez élevé et il s'agit de carrières formidables avec des opportunités extraordinaires , ajoute Bill Ferreira.

Moins d’unités construites

Le rapport de ConstruForce Canada prévoit aussi une décroissance dans le nombre d’unités résidentielles construites à l’île en 2023.

Des travaux de réparation liés aux dommages causés par Fiona font partie de la liste de facteurs attribués à cette décroissance.

La multiplication de chantiers de constructions non résidentielles, comme des écoles et des infrastructures gouvernementales, en est aussi la cause, selon Sam Sanderson, directeur général de l'Association de la construction de l’île.