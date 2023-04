Les grévistes menacent de bloquer le centre de distribution de Postes Canada à Dieppe

Sébastien Ouellette, coordinateur de la grève pour l' AFPC dans le Grand Moncton, explique qu’un piquet de grève a été installé mercredi matin devant le centre de distribution de Postes Canada à Dieppe.

On est prêts à fermer le poste de distribution s’il faut , a-t-il assuré, au micro de La matinale.

Ce centre est un point névralgique pour la distribution des colis en Atlantique. Tous ceux du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de l'île de Terre-Neuve transitent par Dieppe avant d’atteindre leur destination. Des dizaines de milliers de paquets passent par ce centre chaque jour.

Au plan national, le syndicat appelait dimanche à intensifier la grève en déplaçant les piquets vers des endroits stratégiques. Le président national de l’ AFPC affirmait que les fonctionnaires ne voulaient pas perturber la vie des Canadiens, mais qu'ils devaient influer davantage sur l'économie pour pousser Ottawa à trouver une solution à ce conflit de travail.

On va continuer à mettre de plus en plus de pression sur le gouvernement , assure Sébastien Ouellette.

Blocage majeur autour du télétravail

L’ AFPC en Atlantique représente 22 600 employés. Comme leurs collègues partout au pays, ils sont en grève depuis huit jours.

On ne pensait pas que ça allait durer plus qu’une journée, plus que deux jours, même jusqu’à cinq jours. Jamais on aurait pensé que le parti au pouvoir aurait causé tellement de résistance envers leurs propres employés , déplore le coordinateur de la grève dans le Grand Moncton.

Des membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada sur la ligne de piquetage devant les bureaux du gouvernement fédéral de la rue Main à Moncton lors des premiers jours de grèves. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les principaux points de blocage entre les deux parties restent le salaire et le télétravail.

Mona Fortier, la présidente du Conseil du Trésor, expliquait mardi au micro de La matinale que le télétravail, c’est important. Déjà les fonctionnaires peuvent être à la maison pour travailler deux à trois jours par semaine . Mais selon elle, le télétravail doit rester à l’extérieur de la convention collective .

Pour les grévistes, c’est l’incompréhension. On a fait du télétravail à travers de la pandémie, on l’a fait très bien [...] Maintenant que la pandémie a ralenti, là soudainement le télétravail va causer trop de problèmes pour leurs affaires.

Les fonctionnaires fédéraux affirment que leur détermination ne faiblit pas et qu'ils comptent bien obtenir leurs revendications. Mona [Fortier] va pas nous fatiguer, on va finir par gagner notre affaire.

Avec des informations de La matinale