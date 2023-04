Ottawa octroie 4,1 G$ pour la protection et la promotion des langues officielles

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, annoncent aujourd'hui le plan d'action 2023-2028 pour la promotion et la protection des langues officielles au pays; une stratégie dotée d'investissements de 4,1 milliards de dollars.

De cette somme, 1,4 milliard de dollars sont de nouveaux investissements. Et, à même ces nouvelles sommes, Ottawa indique que 137,5 millions de dollars sur cinq ans viendront appuyer des initiatives qui visent spécifiquement la communauté anglophone du Québec.

L'annonce de ce plan survient alors que s'amorcent aujourd'hui, à la Chambre des communes, les débats sur le projet de loi C-13, qui vise à réformer la Loi sur les langues officielles.

La stratégie quinquennale de protection et de promotion du français et de l'anglais est la cinquième du genre depuis que le gouvernement canadien a institué, en 2003, ce qu'il qualifie de tradition .

En breffage technique, mercredi, des sous-ministres ont affirmé que ce plan – s'échelonnant jusqu'en 2028 – était différent des précédents, en ce sens qu'il marque une volonté accrue de protéger le français partout au pays et qu'il vise à assurer l'égalité réelle entre les deux langues officielles.

La langue, c'est l'identité, c'est qui on est , a déclaré le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse donnée à La Cité collégiale, à Ottawa. Comment on va continuer à élever nos enfants et bâtir un monde qui nous appartient.

Le premier ministre a aussi salué la magnifique dualité du Canada, un magnifique atout , a-t-il dit.

La ministre Petitpas-Taylor a pour sa part affirmé que, bien qu'il n'y ait jamais eu autant de francophones au Canada, la communauté francophone croît à un rythme beaucoup plus lent que le reste de la population en général .