Balle de ping-pong dans la gorge d’un bébé : un geste délibéré, selon une juge

La juge qui préside les procédures, Kathryn Gregory, a tranché la question mardi. Dans sa décision, elle dit avoir déterminé que Karrson Bennett avait l’intention de tuer l’enfant durant toute la durée de ses gestes lorsqu'il a mis la balle de ping-pong dans la gorge du petit garçon pour bloquer ses voies respiratoires.

Elle explique que cela s’est produit après une lutte ou une interaction colérique de ces deux personnes.

La question d’avoir délibérément enfoncé ou non la balle dans la gorge du garçon était le principal désaccord entre la Couronne et la défense depuis que Karrson Bennett a reconnu sa culpabilité à une accusation de meurtre au second degré au moment où son procès devant un jury devait commencer.

L’homme de 24 ans a déclaré qu’il avait intentionnellement mis la balle dans la bouche du garçon et qu’il l’avait accidentellement enfoncée dans sa gorge en tentant de l’extraire.

La Couronne soutenait au contraire qu’il avait délibérément enfoncé la balle dans la gorge du garçon.

Les faits remontent au 18 septembre 2021. Karrson Bennett a fait différentes déclarations à la police de Saint-Jean par la suite pour expliquer ce qui s’est passé. Il avait notamment soutenu que c’était le garçon qui a tenté d’avaler la balle.

Dix témoins en quatre jours

Dix personnes ont témoigné durant les audiences de détermination de la peine qui se sont déroulées sur quatre jours, dont un pédiatre spécialiste des maladies des oreilles, du nez et de la gorge.

Durant son témoignage, le Dr Gerard Corsten, de l’hôpital IWK pour enfants à Halifax, a déclaré qu’il était tout à fait improbable qu’un enfant de cet âge puisse mettre une balle de ping-pong sa bouche ou tenter accidentellement d’en avaler une.

L’avocat de la défense, David Lutz, a reconnu que son client a menti plusieurs fois. La juge Gregory a indiqué que la Couronne n’a pas présenté ces mensonges comme des facteurs aggravants, mais elle a dit qu’ils étaient pertinents pour l'évaluation de la crédibilité de Karrson Bennett en général.

Le palais de justice de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : CBC / Hadeel Ibrahim

La Couronne a contesté toutes les déclarations de la défense selon laquelle Karrson Bennett avait tenté d’extraire la balle.

Les trois policiers qui sont intervenus à la suite d’un appel au 911 le 18 septembre 2021 ont aussi témoigné. Ils ont expliqué qu’ils ont tenté tour à tour d’extraire la balle sans succès et que des ambulanciers ont finalement réussi à l'extraire à l’aide d’un instrument médical. Puis ils ont tenté des manœuvres de réanimation cardiopulmonaires.

Le garçon avait toutefois subi des lésions cérébrales. Il a été transporté par ambulance aérienne à l’hôpital IWK où il est mort le lendemain.

La peine sera connue le 10 mai

La Couronne et la défense vont bientôt soumettre leur recommandation respective quant à la peine à imposer à Karrson Bennett. Ce dernier connaîtra sa peine le 10 mai.

La condamnation pour un meurtre au second degré est automatiquement la prison à vie. La juge doit déterminer combien d’années le coupable doit passer derrière les barreaux avant qu’il puisse demander une libération conditionnelle (de 10 à 25 ans).

David Lutz a reconnu en cour que le minimum de 10 ans est improbable dans ce cas étant donné les circonstances.

Karrson Bennett a été accusé de tentative de meurtre et de voies de fait graves sur une autre enfant en 2017. Il a reconnu sa culpabilité à l’accusation de voies de fait graves et il a avoué qu’il lui a infligé des sévices à au moins cinq occasions.

Il était encore en période de probation au moment du meurtre commis en septembre 2021. La cour ne lui avait pas interdit d’avoir des contacts avec des enfants après sa première condamnation.

D’après un reportage de Mia Urquhart