Des mesures additionnelles ont été prises pour protéger ces infrastructures, indique dans une déclaration écrite l’agence qui réglemente plus de 440 000 kilomètres de pipelines en Alberta.

Le film How to Blow Up a Pipeline raconte l’histoire de jeunes activistes américains qui veulent saboter un oléoduc.

Le réalisateur du film, Daniel Goldhaber, rappelle que sa fiction a pour but d’attirer l’attention sur la crise climatique. Le problème est les dérèglements climatiques. Le problème est notre mode de vie. Et je crois qu’il faut se concentrer sur les changements à apporter pour que nous puissions continuer à vivre sur la Terre , dit-il.

Le film est une adaptation du roman du même titre écrit par Andreas Malm, dont l’intrigue suggère que les actes de violence contre les infrastructures pétrolières sont nécessaires pour forcer une modification des politiques sur le climat. Le film ne donne pas d’indications sur la façon de faire sauter un pipeline.

« Si quelqu'un sabote un pipeline, ce n'est pas parce que nous avons fait un film sur le sujet, mais c'est parce que nous sommes confrontés à une apocalypse climatique. » — Une citation de Daniel Goldhaber, réalisateur, How to Blow Up a Pipeline

L’ AER affirme de son côté que des agences fédérales et provinciales, sans préciser lesquelles, se préparent à la possibilité que des activistes organisent des attaques : la sortie de ce film ne doit pas être prise à la légère.

Nous recommandons aux entreprises de pipelines d’augmenter leur surveillance et vérifier que leur système de détection des fuites et leurs vannes d’arrêt d’urgence fonctionnent correctement.

Des rumeurs circulent selon lesquelles le Bureau fédéral d’enquête des États-Unis ( FBI ) aurait contacté des services policiers canadiens en raison de la sortie du film et de la réaction qu’il a suscitée sur Internet. Le FBI partage régulièrement des informations avec les services de police afin de les aider à protéger les communautés qu’ils servent , écrit dans un courriel la porte-parole du FBI, Christina Pullen, sans donner plus de détail.

Daniel Goldhaber espère que son film How to Blow Up a Pipeline suscitera des discussions et attirera l'attention sur la crise climatique et la préservation de l'environnement.

Avec des informations de Katrina Szulc