Québec faillit à protéger les milieux humides et à compenser leur perte

Faute d'un suivi suffisamment rigoureux de la destruction des milieux humides et hydriques au Québec, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCCFP) compromet la réalisation de son objectif d'aucune perte nette, selon la commissaire au développement durable.

Bien qu'il se soit doté d'une loi, en juin 2017, pour freiner la destruction de milieux humides et s'assurer de compenser leur perte, le gouvernement du Québec manque de rigueur quand vient le temps d'appliquer les mesures qu'il a fixées.

Dans son rapport déposé mercredi matin, la commissaire au développement durable, Janique Lambert, a identifié plusieurs lacunes qui plombent la stratégie de protection de ces milieux et menacent l'objectif au cœur de cette loi : le zéro perte nette .

En vertu de ce principe fondamental, les responsables de la perte ou de la dégradation d'un milieu humide doivent contribuer à la création de milieux ayant une superficie et des fonctions similaires, à proximité ou à l'intérieur d'un même bassin versant.

À l'heure où les milieux humides continuent d’être détruits ou perturbés, particulièrement dans le sud du Québec , souligne Mme Lambert, le gouvernement ne peut plus se permettre de ne pas effectuer un contrôle adéquat .

Retards

Afin de protéger ces écosystèmes, les municipalités régionales de comté (MRC) élaborent des plans régionaux qui détaillent les moyens mis en œuvre pour conserver les milieux humides et hydriques sur leur territoire. Il revient ensuite au ministère de l'Environnement de les approuver.

Or, d'importants retards ont été constatés l'année dernière à l'approche de la date butoir. Appelées à déposer leurs plans au 16 juin 2022, la majeure partie des MRC avaient demandé de reporter l'échéance à l'été 2023.

Au début du mois de mars, seulement 35 des 101 MRC avaient remis leur plan au ministère.

La commissaire au développement durable note toutefois que le gouvernement a lui aussi accusé un retard dans l'évaluation des stratégies soumises. S'il estime qu'il lui faut de deux à six mois pour la révision d'un seul plan, le ministère n'avait approuvé aucun des 35 documents remis au 1er mars 2023. Pourtant, certains étaient prêts depuis plus de six mois, selon le rapport.

« Non seulement il y a un retard dans le dépôt de plusieurs plans régionaux des milieux humides et hydriques, et conséquemment dans leur mise en œuvre, mais le MELCCFP n’a prévu aucun suivi de cette mise en œuvre d’ici 2033. » — Une citation de Extrait du rapport 2022-2023 de la commissaire au développement durable

Justifications insuffisantes

Tout projet qui nécessite la perturbation ou la destruction d'un milieu humide au Québec doit être approuvé par le ministère.

L'analyse des projets soumis au gouvernement est dictée par la séquence éviter, minimiser, compenser , selon laquelle il faut éviter la destruction de milieux naturels, minimiser l'impact du projet sur la faune et la flore qu'abritent ces milieux, et compenser, en dernier recours, la perte des écosystèmes.

Pour obtenir l'aval du ministère, il faut démontrer qu'il est impossible de réaliser le projet ailleurs sur le territoire ou prouver que la nature même du projet nécessite qu'il soit réalisé à cet endroit précis.

Or, le ministère n'applique pas de façon rigoureuse le premier principe, soit celui d'éviter de détruire des milieux naturels, au moment de délivrer ses autorisations. Près de 70 % des autorisations ministérielles revues par la commissaire ont été accordées à des projets qui ne faisaient que justifier leur bien-fondé plutôt que de démontrer l’impossibilité d’éviter de porter atteinte aux milieux humides et hydriques .

Absence de suivi

Chaque projet soumis au ministère doit être accompagné d'une évaluation des effets que les travaux auront sur les milieux touchés ainsi que des mesures à mettre en place afin de minimiser les impacts. Le gouvernement peine toutefois à assurer le suivi des plans qu'il approuve, selon la commissaire.

La majorité des autorisations ministérielles délivrées pour des travaux en milieux humides et hydriques au cours des 10 dernières années n’ont fait l’objet d’aucune inspection de conformité , observe Mme Lambert.

Qui plus est, même lorsqu'un suivi est effectué, le ministère n'a pas l'assurance que les mesures de minimisation sont bel et bien appliquées.

La commissaire au développement durable, Janique Lambert, a présenté son rapport pour l'année 2022-2023. Photo : Radio-Canada

Considérant que Québec approuve des projets qui contreviennent à l'évitement des pertes, l'application rigoureuse de ces mesures est d'autant plus importante afin de réduire au minimum l’impact des projets sur les milieux ou sur le bassin versant auquel ces milieux appartiennent , insiste la commissaire.

Le MELCCFP affirme toutefois que ses activités de contrôle menées en 2020 et 2021 ont pu être touchées par la pandémie.

Compensation inefficace des pertes

À ces lacunes s'ajoute l'inefficacité du ministère à assurer la compensation des milieux humides qui sont détruits dans la province.

Lorsque le gouvernement délivre une autorisation pour un projet qui nécessite la destruction d'un milieu humide, celle-ci doit être compensée par une contribution financière versée dans le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État. Celui-ci permet de financer des initiatives de restauration et de création de milieux humides.

Au cours des 10 dernières années, le ministère de l'Environnement a autorisé la destruction de 56 326 480 m2 de milieux humides et hydrique, avant l'entrée en vigueur de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Depuis l'adoption de la loi, en 2017, le gouvernement a permis la destruction de 14 909 159 m2 de milieux humides, dont 5 830 047 m2 ont été compensés.

La destruction d'un milieu ne peut toutefois être compensée que par la restauration ou la création d'un milieu similaire. Autrement dit, restaurer un étang après la destruction d'une tourbière ne rendra pas les mêmes fonctions écologiques.

Mais voilà que le ministère n'a toujours pas déterminé les facteurs d'équivalence qui permettraient de comparer adéquatement les fonctions des différents milieux afin d'assurer une restauration efficace.

« Le maintien des superficies et des fonctions écologiques des milieux humides et hydriques de plusieurs bassins versants est compromis. » — Une citation de Extrait du rapport 2022-2023 de la commissaire au développement durable

Plus de 70 MRC où des milieux humides et hydriques ont été détruits entre juin 2017 et décembre 2018 – pour un total de 398 229 m2 – n'ont aucun projet de restauration ou de création de prévu, indique la commissaire dans son rapport.

Les programmes de restauration financés par le Fonds, où plus de 120 millions de dollars ont été versés de juin 2016 à juin 2022, s'avèrent en outre peu concluants à ce jour , estime Mme Lambert.

En somme, ajoute-t-elle, le ministère ne détient pas toute l'information qui lui serait pourtant nécessaire pour évaluer avec justesse l'ampleur de la destruction de ces milieux, particulièrement à l'échelle des bassins versants. Ainsi, le ministère n’est pas en mesure de choisir les meilleurs projets afin de contrebalancer les pertes.

Dans son rapport, Mme Lambert juge également que la gestion des risques liés à l’érosion et à la submersion côtières fait défaut et que l'Indice de performance en matière de développement durable accordé à quelque 110 ministères et organismes mériterait des améliorations.

Plus de détails suivront