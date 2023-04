Des milliers de fonctionnaires fédéraux ciblent la colline du Parlement

Dans un courriel envoyé mardi peu avant 22 h, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a rappelé à ses membres qu’ils mènent une lutte importante pour se faire entendre .

Par conséquent, les fonctionnaires sont priés de se rassembler sur la colline du Parlement mercredi de 9 h à 14 h, afin de se serrer les coudes et envoyer un message clair au gouvernement fédéral.

« On ne peut pas attendre. On ne se contentera pas de miettes. On veut mieux que ça. »