Les fonctionnaires en grève redonnent vie à certaines entreprises en difficulté

La grève, qui a pris son envol le 19 avril, continue d’affecter une grande partie de la fonction publique fédérale. Dans la capitale nationale, on trouve beaucoup de lignes de piquetage, notamment au pré Tunney, situé près du quartier Hintonburg, qui comprend des restaurants et des magasins qui ont pignon sur la rue Wellington Ouest.

Le directeur adjoint de la taverne Royal Oak, Matthew Reesor, estime que les affaires ont augmenté de 50 %, en comparaison aux dernières semaines, depuis que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a donné le coup d’envoi à la grève.

Honnêtement, c'est juste agréable de voir cet endroit un peu plus occupé pendant la journée. Nous avions perdu cela avec COVID-19 , soutient-il.

Matthew Reesor, de la taverne Royal Oak, apprécie la présence des grévistes dans son établissement. Photo : Michelle Allan

En journée, la clientèle de la taverne s’appuie sur les travailleurs de la fonction publique. Lorsque la pandémie a commencé en mars 2020, les commerçants du centre-ville, comme le Royal Oak, ont grandement souffert avec le télétravail et le modèle de travail hybride.

Au lieu de travailler à domicile, de nombreux travailleurs sont de retour au pré Tunney puisqu’ils doivent passer quatre heures sur les lignes de piquetage. M. Reesor a donc remarqué que sa taverne est plus achalandée entre 11 h et 16 h.

Des bureaux remplis de grévistes

Par contre, l’augmentation du trafic piétonnier ne fait le bonheur de tous. Cathy Rae, qui travaille dans un petit immeuble de bureaux, Holland Cross, situé en face du pré Tunney.

Selon Mme Rae, les milliers de fonctionnaires en grève au centre-ville d’Ottawa font en sorte que les aires de restauration et les stationnements sont trop achalandés.

S’ils sont ici pour faire la grève, ils doivent être sur les lignes de piquetage, pas dans notre bureau , explique-t-elle.

Elle constate que ceux qui viennent travailler au bureau ne sont pas en mesure de trouver un endroit pour manger ou se stationner en raison de la foule importante.

Beaucoup d'entre eux sont dans notre hall et nous les avons vus jouer aux cartes, simplement utiliser le wi-fi, rester aux alentours jusqu'à ce qu'ils puissent quitter , rapporte-t-elle. Après, ça redevient tranquille.

Des membres de l'AFPC en grève ont bloqué le pont du Portage, entre Ottawa et Gatineau mardi matin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

Le matin, plus occupé sur la ligne de piquetage

Les minutes avant l'heure du dîner sont les plus occupées, selon les personnes sur la ligne de piquetage, lorsque les travailleurs qui sont venus pour les quarts du matin se chevauchent avec les gens qui viennent pour les quarts de l'après-midi.

Une agente administrative d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui assiste aux piquets de grève, Julia Tremayne, estime que les foules les plus importantes se situent souvent entre 8 h et midi.

L'énergie diminue assurément après l'heure du dîner , note-t-elle.

Rachel Collishaw et Jannine Atkinson arrivent pour leur part en voiture du comté de Lanark pour rejoindre le piquet de grève, et elles choisissent le matin pour éviter le pire trafic.

Les gens restent pendant toute la durée de leur quart de travail de quatre heures, quels qu'ils soient , explique Mme Collishaw.