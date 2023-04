Victoire pour le Battalion de North Bay qui passe en finale de la Conférence de l’Est

Il aura fallu sept matchs pour que le Battalion de North Bay mette fin au parcours des Colts de Barrie et assure sa place en finale de la Conférence de l’Est.

Alors que Beau Jelsma des Colts a ouvert le bal, c’est Kyle Jackson qui a créé l’égalité, quarante minutes plus tard en début de 3e période grâce à un filet inscrit en avantage numérique et l’aide de Matvey Petrov et de Ty Nelson.

L’attaquant Kyle McDonald a scellé l’issue de la série quelque deux minutes plus tard, à nouveau en avantage numérique, grâce à un but logé dans le filet depuis le cercle de mise au jeu, sur des passes de Kyle Jackson et de Ty Nelson.

Owen Van Steensel a finalement marqué dans un filet désert depuis le centre de la patinoire avec 20 secondes à faire. Le Battalion a ainsi remporté le match par la marque de 3-1.

Le gardien de but Dom DiVincentiis, dont la performance a été solide tout au long de la série, a effectué 28 arrêts, dont un sur un tir de pénalité dans la dernière minute de jeu.

La série a été serrée, avec trois parties nécessitant une prolongation, et même une deuxième prolongation lors du match numéro 4.

Le premier match de la finale de la Conférence aura lieu vendredi à 19h00 au Memorial Gardens de North Bay où le Battalion affrontera les Petes de Peterborough.