Rencontre citoyenne sur les claims miniers sous le signe de l’inquiétude en Mauricie

Lors de la réunion organisée par des résidents, le maire de la Municipalité, Claude Mayrand, a répondu à la majorité des questions adressées par les participants venus de Shawinigan, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton, en plus de Saint-Mathieu-du-Parc.

M. Mayrand s’est montré particulièrement émotif lorsqu’il a évoqué la richesse du territoire de Saint-Mathieu-du-Parc avec ses lacs et forêts.

T’as beau avoir une filière batterie à Bécancour, sauf qu’il y a des conséquences. Les conséquences au niveau environnemental sont beaucoup plus désastreuses que l’argent que l’on peut récupérer de ces mosus de mines-là , a-t-il dit un sanglot dans la voix.

Des modèles de lettre seront envoyés sous peu aux citoyens de la municipalité pour les aider à signifier aux entreprises minières qu’elles ne sont pas les bienvenues chez eux.

De vives inquiétudes à Saint-Gérard-des-Laurentides

Le projet de la minière Lincoln Gold Mining, une compagnie de la Colombie-Britannique, préoccupe des citoyens de Saint-Gérard-des-Laurentides, à Shawinigan. La minière a acheté des titres sur des terrains situés dans le secteur du chemin des Genévriers. Une superficie de terres a été complètement déboisée. Des résidents soupçonnent le propriétaire de vouloir faire de la prospection minière.

Quand vous dites : "nous autres, on n’accepte pas qu’on viennent miner sur notre terrain", mais le gars à côté lui c’est sûr qu’il va accepter. Je ne veux pas voir ca là. La pollution c’est nous autres qui [allons] l’avoir , a expliqué un résident de Saint-Gérard-des-Laurentides, Pierre Trottier.

Mario Grenier habite aussi le chemin des Genévriers. Il aimerait que la Ville de Shawinigan soit plus proactive dans le dossier des titres miniers.

Mardi prochain, il y a une réunion avec notre maire. C’est là que ça va être important de lui dire qu’on ne veut pas de ça, parce qu’à date, on a Saint-Mathieu qui parle, on a Saint-Boniface qui parle et nous autres… on s’écrase , déplore-t-il.

Environ 150 citoyens ont assisté mardi soir à une rencontre d’information citoyenne à Saint-Mathieu-du-Parc. Photo : Radio-Canada / Martin Chabot

Ruée citoyenne vers les claims

La semaine dernière, le conteur de Saint-Élie-de-Caxton Fred Pellerin proposait aux citoyens d’acheter les titres miniers qui couvrent leur propriété pour se protéger contre l’exploration minière. En une semaine, une centaine de claims ont trouvé preneur dans la région, principalement par des citoyens.

Les élus de la MRC de Maskinongé ont demandé à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts un moratoire sur l’octroi de titres miniers. Dans l’attente, l’achat de claims par les citoyens est perçu comme une façon de gagner court-circuiter les compagnies minières.