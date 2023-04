L’aéroport de Sydney a du mal à attirer plus de vols

Terry Smith, le PDG de Destination Cap-Breton, rapporte que plus de nuitées ont été vendues sur l'île l'an dernier qu'au cours des cinq années précédentes.

Il constate que la plupart des touristes de l'Ontario et du Québec se rendent en voiture au Cap-Breton, mais le manque de services aériens limite les visiteurs de plus loin.

Le printemps dernier, Membertou a accueilli le championnat de hockey autochtone et ç’a été compliqué , admet-il. Nous avons dû mettre [les équipes] en contact avec un agent de voyage pour essayer de régler le problème, car c'était difficile pour les équipes de l'Ouest canadien de venir ici à cause du manque d'options.

C'est quelque chose de sérieux que nous devons examiner , dit-il.

Le PDG de Destination Cap-Breton, Terry Smith, affirme que le fait qu'une seule compagnie aérienne offre des vols à destination et en provenance de l'aéroport de Sydney limite les touristes qui souhaitent prendre l'avion. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

L'aéroport était desservi par deux transporteurs jusqu'à l'année dernière, lorsque WestJet a suspendu plusieurs de ses vols en Atlantique.

Air Canada offre toujours des vols directs de Sydney à Toronto et Montréal. Mais la compagnie a éliminé la route entre Sydney et Halifax il y a plus d'un an.

Ce qui veut dire que de nombreux résidents du Cap-Breton parcourent 400 kilomètres jusqu'à Halifax et prennent l'avion à partir de là, en contournant l'aéroport de Sydney.

Bob McNeil, qui préside le conseil d'administration de l'aéroport de Sydney, dit que les responsables sont en contact régulier avec les compagnies aériennes et ils font pression pour plus de vols d'Air Canada et pour que WestJet revienne dans la région.

Air Canada et WestJet ont grandement diminué leur offre en Atlantique de la pandémie et les vols suspendus n'ont pas tous été rétablis. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il affirme que l'aéroport est également en pourparlers avec des transporteurs à bas prix.

Les vols vers Halifax [sont] ce que nous travaillons le plus dur pour récupérer. Mais si nous pouvions obtenir plus de capacité des vols vers Toronto, ça nous aiderait aussi, car il semble y avoir une forte demande pour ces vols , dit Bob McNeil.

Notre vrai problème est que les compagnies aériennes elles-mêmes doivent revenir à un niveau opérationnel où elles ont suffisamment de pilotes et suffisamment d'équipements pour répondre à la demande.

L'aéroport de Sydney fait face aux mêmes problèmes que d'autres aéroports plus petits au Canada, assure-t-il.

Je suppose que c'est une drôle de chose. Ce n'est pas que la demande n'est pas là , constate Bob McNeil. C'est que l'équipement et les gens ne sont pas disponibles.

L'aéroport de Sydney reste viable, mais il aimerait le voir se développer davantage.