Une nouvelle saison de pêche au homard commence dans les Maritimes

Les homardiers de deux zones de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse entreprennent leur saison respective un peu plus tôt que d’habitude ce printemps.

La pêche dans la zone 26A, qui englobe le sud-est du détroit de Northumberland, commence mercredi, soit quatre jours plus tôt que la date habituelle.

Cette ouverture hâtive a pour but d’éviter que la pêche se poursuive en juillet durant la période de mue et de reproduction du homard, explique le président du comité consultatif local de la zone 26A, Mike Dixon.

La pêche au homard commence un peu plus tôt ce printemps dans les zones de pêche 26A et 24. Photo : Ministère des Pêches et des Océans du Canada

La pêche dans la zone 24, le long de la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard, commencera le 29 avril, un jour plus tôt que d’habitude, parce que le 30 avril est un dimanche.

Des eaux plus chaudes plus tôt

Le réchauffement hâtif des eaux au printemps que M. Dixon attribue au changement climatique figure aussi parmi les raisons pour lesquelles la pêche commence plus tôt. Quand les eaux se réchauffent, le homard est plus actif et il a plus tendance à entrer dans les casiers, explique-t-il.

Danny Steele, autre membre du comité consultatif de la zone 26A, dit qu’il sera intéressant de voir ce qui va se produire dans les prochaines années si les eaux se réchauffent de plus en plus tôt au printemps. La pêche pourra peut-être commencer encore plus tôt un jour.

Un prix avantageux au départ?

Les pêcheurs de la côte sud de l’Île-du-Prince-Édouard assurent que l’ouverture de la pêche dans leur zone plus tôt que dans celle de la côte nord n’est pas une tentative d'améliorer leurs ventes, selon M. Dixon.

Ce n’était pas le plus grand facteur. Nous en avons discuté l’année dernière avec l'association des transformateurs de fruits de mer de l’Île pour faire en sorte qu’ils soient prêts au cas où le MPO nous permettrait de pêcher plus tôt , dit-il.

Il ajoute qu’il ne s’attend pas à une grande différence de prix pour le homard entre les deux cas.

Le pêcheur Charlie McGeoghegan, président de l’agence de commercialisation des pêcheurs de homard de l’Île, exprime un autre avis.

Les pêcheurs de la côte est de la Nouvelle-Écosse ont commencé il y a environ une semaine et cela les a aidés quant au prix, évidemment , affirme M. McGeoghegan. Mais lorsque tous les bateaux prennent la mer, on débarque plus de produits.

Le pêcheur Shaun MacInnis, de la région d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, précise que ses homologues de la côte est, du moins ceux de la région de Port Bickerton, reçoivent « environ 13 $ » et que les prises sont bonnes jusqu’à présent.

Des pêcheurs rentrent au quai de Beach Point à l'Île-du-Prince-Édouard pour prendre un nouveau chargement de casiers. Photo : Radio-Canada / Nicola MaCleod

Charlie McGeoghegan rappelle que c’est le comité consultatif de la côte nord de l’Île qui a décidé de commencer à pêcher le 29 avril. Alors je crois qu’ils sont aussi curieux que nous de savoir si cela va faire une différence ou non.

Le pêcheur ajoute que les prix offerts pour le homard de la Nouvelle-Écosse sont vigoureux et que les conditions du marché s’annoncent meilleures que celles des trois dernières années. Alors, c’est très positif.

D’après un reportage de Nancy Russell