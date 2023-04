Les Québécois prêts à payer 55 $ par année pour protéger le caribou

L'étude, rendue publique mercredi, visait à mesurer l'intérêt de la population québécoise à payer un impôt spécial pour financer la mise en place de programmes de protection du caribou et de son habitat.

Elle découle d'un premier rapport commandé par le défunt ministère des Forêts de la Faune et des Parcs. Cette première enquête panquébécoise, publiée l'an dernier, a été réalisée pour identifier les préférences et les préoccupations de la population du Québec à l’égard d’espèces fauniques à statut précaire , explique l'étude dont Radio-Canada a obtenu copie.

Le caribou des bois, écotype forestier, est une espèce vulnérable au Québec. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté

Elle portait sur diverses espèces vulnérables ou menacées, comme le béluga du Saint-Laurent, le caribou forestier, le tortue des bois et le chevalier cuivré.

Un rapport spécifique sur le caribou des bois a par la suite été produit par une équipe de chercheurs menée par Jérôme Dupras, professeur au Département des sciences naturelles de l'UQO.

Lorsque notre mandat s'est terminé [avec le ministère], on s'est rendu compte qu'on pouvait isoler les données pour des espèces en particulier. On jugeait très intéressant de le faire en raison du débat social concernant le caribou , explique M. Dupras. On est donc retourné dans la base de données.

Méthodologie Le questionnaire pour l’enquête a été développé entre novembre 2020 et janvier 2021 et ciblait des échantillons représentatifs de la population du Québec âgée de 18 ans et plus. La collecte de données s’est effectuée par l’entremise de la firme de sondage LEO (LegerOpinion.com) entre le 12 janvier et le 3 février 2021, auprès de 863 répondants.

Acceptabilité sociale

En plus d'une série de questions de sondage sur leur rapport à la nature et à la conservation, divers scénarios assortis de différentes contributions financières ont été présentés aux répondants dans le cadre de la première enquête commandée par le ministère.

Selon les montants choisis, oscillants entre 0 et 200 dollars, les scénarios indiquaient si le statut des espèces allait s'améliorer ou se maintenir. L'absence d'une contribution monétaire signifiait dans tous les cas une détérioration de la situation.

L'analyse des données réalisée par l'équipe de M. Dupras démontre que la volonté de payer pour financer des programmes de protection s'est élevée à 55 dollars par année dans le cas du caribou.

Jérôme Dupras est professeur au Département des sciences naturelles de l'UQO et chercheur à l’Institut des sciences de la forêt tempérée. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Les résultats démontrent qu’il y a une acceptabilité sociale pour établir des programmes financiers pour accélérer le rétablissement des espèces fauniques, dont celle du caribou des bois , peut-on lire dans le résumé de la recherche. Ça montre de façon très claire que les gens sont sensibles , ajoute le chercheur.

Les Québécois seraient prêts à payer notamment pour des raisons de santé écologique, d’interdépendance des humains et de la nature, d’équité intergénérationnelle et de responsabilité sociale .

Orienter les politiques

L'étude ne visait par ailleurs pas à évaluer la possibilité de mettre en place un impôt particulier pour la protection des espèces, précise Jérôme Dupras. Le scénario d'un impôt spécial constitue une unité de mesure capable d'estimer la volonté de la population à soutenir des programmes de rétablissement.

L'idée, poursuit-il, était aussi de faire contrepoids aux retombées économiques estimées par l'industrie forestière. Dans le cadre du débat sur la protection du caribou au Québec, la réduction des coupes forestières dans l'habitat du cervidé figure parmi les enjeux soulevés par l'industrie. Cette dernière craint des pertes d'emplois en raison d'une réduction éventuelle de la récolte.

Les coupes forestières ont un impact sur l'habitat essentiel du caribou forestier. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Chris Wattie

On pourrait d'un côté calculer la valeur économique des retombées forestières, mais de l'autre, on n'a pas de données pour estimer la valeur économique de la conservation , explique M. Dupras. Autrement dit, l'étude vient, selon le chercheur, fournir l'envers de la médaille et quantifier la valeur sociale attribuée à la protection du caribou forestier.

M. Dupras estime que ces nouvelles données permettront d'orienter les politiques publiques en matière de protection des espèces menacées. Nos résultats permettent d’outiller le gouvernement du Québec dans ses prises de décisions afin d’assurer une plus grande protection au caribou et le rétablissement de son habitat , dit-il.

Il croit notamment que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pourrait réclamer davantage de sommes au Conseil du Trésor dans le prochain budget du Québec. Les données pourraient également être utilisées dans le cadre des négociations sur des transferts de fonds avec Ottawa. Le Québec et le fédéral négocient actuellement une entente pour la protection des espèces en péril.

Le gouvernement du Québec doit présenter sa stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier et montagnard en juin prochain.