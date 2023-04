Les Oilers renversent les Kings lors du cinquième match de la série

Promu au sein du deuxième trio aux côté de Zach Hyman et de Ryan Nugent-Hopkins, Nick Bjugstad a marqué deux buts dans la victoire.

Les deux équipes auront maintenant trois jours de congé avant la présentation du sixième match, samedi à Los Angeles.

C’est la deuxième vague d’avantage numérique qui a inscrit le premier but de la rencontre. Evander Kane a complété un jeu de Darnell Nurse et de Mattias Ekholm pour donner les devants aux Oilers alors qu’il ne restait que 4 secondes à faire à la punition de Carl Grundstrom des Kings.

Trois buts ont ensuite été marqués en l’espace de trois minutes et 32 secondes. Leon Draisaitl a d’abord inscrit son sixième but des séries, puis Alex Iafallo a réduit l’avance d’Edmonton en inscrivant le premier but des Kings.

Brett Kulak a répliqué avec son premier but en séries pour redonner aux Oilers une avance de deux buts, mais avec 2:25 à faire au premier vingt, Adrian Kempe a déjoué Stuart Skinner d’un tir du poignet précis.

Cinq buts ont été comptés en première période, les Oilers avaient l’avance 3-2.

Edmonton a ajouté deux buts à son avance lors du deuxième tiers.

Nick Bjugstad, qui s’est vu donner la mission de piloter le deuxième trio de l’équipe aux côtés de Zach Hyman et de Ryan Nugent-Hopkins, a fait dévier un tir de Cody Ceci, chassant le gardien Joonas Korpisalo de la rencontre.

Les Oilers ont par la suite profité d’une supériorité numérique pour marquer un autre but. Le puissant lancer d’Evan Bouchard a touché Zach Hyman au visage, avant de trouver son chemin derrière Phoenix Copley.

Nick Bjugstad a marqué son deuxième du match en début de troisième période pour donner aux locaux une confortable avance de quatre buts.

Quinton Byfield a tenté de redonner vie aux Kings en déjouant Stuart Skinner, mais il était déjà trop tard pour les visiteurs.

D'autres détails suivront