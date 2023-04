Un comité recommande que Toronto déclare l’état d’urgence concernant l’itinérance

C’est le conseiller pour le quartier de Scarborough-Guildwood,Paul Ainslie, qui a introduit cette motion.

La conseillère Shelley Carroll, la présidente du comité précise que si la motion est symbolique, cela doit envoyer un message sur l’urgence dans laquelle se trouve Toronto et le besoin de faire mieux en la matière. Selon les chiffres de la Ville, près de 10 800 personnes étaient sans abri à Toronto dans les trois derniers mois.

En décembre 2012, l’auditrice générale Bonnie Lysyk avait indiqué que le gouvernement ontarien n’avait pas de plan pour réduire ou prévenir l’itinérance.

Selon Shelley Carroll, la situation ne s’est pas améliorée. Elle note aussi que le 12 avril, la Ville de Hamilton a aussi déclaré l’état d’urgence pour sa ville en ce qui concerne l’itinérance, la dépendance aux opioïdes et la santé mentale.

Les gens ne peuvent pas se permettre de se loger dans cette ville

Greg Cook est membre du groupe Shelter and Housing Justice Network. Il a pressé le comité d’adopter cette motion.

Il estime que le nombre de personnes itinérantes qui perdent la vie à Toronto est accablant.

Toujours selon les chiffres de la Ville, 187 personnes itinérantes sont mortes à Toronto l’an dernier.

Quand j’ai commencé comme agent de liaison en 2010 et 2011, on parlait de 30 personnes mortes par an. C’est un énorme bond. On n’a pas arrêté de demander à la Ville de déclarer l’état d’urgence , explique-t-il.

La Ville a demandé plusieurs fois de l’argent supplémentaire à la province et au fédéral et ils n’ont pas eu ce dont ils avaient besoin , remarque-t-il.

Il ajoute que le rapport de l’Administration du logement et des refuges de soutien qui a été considéré par le comité ne montre pas la sévérité de la situation. Il précise que la Ville continue de fermer des refuges dans des hôtels qui avaient été ouverts pendant la pandémie, et qu’il n’existe pas d’autres endroits où aller.

Les gens ne peuvent juste pas se permettre de se loger sans cette ville , lance-t-il.

Dans un communiqué publié mardi soir, Paul Ainslie souligne qu’il y a eu consensus au sein du comité de la Ville sur la nécessité de faire plus.

Chaque Torontois devrait être profondément concerné par la crise de l’itinérance que beaucoup vivent à Toronto. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir, avec l’attention des trois paliers de gouvernement, pour aider ceux dans le besoin , écrit-il.

Greg Cook est membre du réseau Shelter & Housing Justice Network. (archive) Photo : Radio-Canada

Il est temps que la Ville reconnaisse que la crise de l’itinérance s’accroît et qu’elle déclare une urgence vis-à-vis de l’itinérance. Il ne s’agit que d’un problème torontois, mais de quelque chose de vécu dans l’ensemble de la grande région de Toronto. L’itinérance est un problème complexe, avec plusieurs niveaux d’urgence, et il y a malheureusement un échec dans la réponse [à ce problème] .

Le directeur de l’Administration du logement et des refuges de soutien, Gordon Tanner, a expliqué au comité qu’il y a une pression grandissante sur le système de refuges de la Ville.

On a de sérieux défis financiers alors que la Ville essaye de maintenir les investissements pour des services qui sont tant nécessaires , remarque-t-il.

Il explique que sa division va travailler avec le département de gestions des capitaux corporatifs afin de sécuriser les quatre centres de réchauffement pour cet été. Il explique que Metro Hall ne sera pas disponible l’an prochain.

Il explique vouloir que la Ville demande près de 5 millions de dollars supplémentaires au provincial et au fédéral pour des centres de réchauffement supplémentaires pour l’hiver prochain.

Une demande qui intervient dans un contexte ou la Ville se réveille de la pandémie avec un déficit et coupe plusieurs services faute de financement des autres paliers de gouvernement.

D'après les informations de Ali Chiasson