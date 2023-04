Le test sonore doit-il être maintenu dans l’évaluation physique des élèves?

Le test des bips, également connu sous le nom de course navette de 20 mètres, demande aux élèves de courir en rythme avec des signaux sonores de plus en plus rapides.

Jillana Nelles, une élève de 10e année d'une école d'Airdrie, raconte qu’elle doit faire cet exercice chaque année depuis la 5e année.

Ses camarades de classe et elle s'alignent d'un côté du gymnase de l'école, attendant le signal sonore du test des bips. Les élèves courent d'un côté à l'autre du gymnase, en suivant le rythme des bips qui s'accélèrent lentement.

Si un élève ne parvient pas à atteindre l'autre côté du gymnase avant le signal sonore, il reçoit généralement un avertissement. S'il rate encore une fois, il est éliminé.

Pour certains, le test est utile. Pour d'autres, c'est un moyen de mesurer les progrès en matière de condition physique. Pour Jillana, cependant, c’est un moment de stress et d'anxiété.

À mon avis, il pousse les enfants, y compris moi-même, au-delà de leurs limites. Et c'est une façon inutile de tester la condition physique d'une personne , dit-elle.

Pas inscrit au programme scolaire officiel

Le test sonore ne fait pas partie du programme obligatoire d'éducation physique en Alberta. Il est donc difficile de savoir combien d'écoles l'utilisent.

Le Calgary Board of Education (CBE) et le Calgary Catholic School District (CCSD) affirment que c'est aux enseignants de décider s'ils veulent l'utiliser comme outil dans leurs classes.

Pour Shelly Russell-Mayhew, la directrice du laboratoire de recherche sur l'image corporelle à l'Université de Calgary, le test sonore peut aller à l'encontre de l'idée selon laquelle le fait de bouger son corps est une activité qui devrait procurer de la joie.

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le fait de devoir faire ce test devant ses pairs ne nous aide pas, je pense, à atteindre notre objectif qui est de créer un amour permanent pour l'exercice physique sous toutes ses formes , explique-t-elle.

Un outil de santé

Justin Lang, épidémiologiste à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), estime que le test sonore est un outil important pour surveiller la santé cardiovasculaire des enfants.

Des athlètes exécutent le test du bip au Camp des recrues RBC à St. Catharines, en Ontario, en 2019. Photo : Radio-Canada / Laura Howells

Celui qui est membre du groupe de recherche sur la vie active saine et l'obésité au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario a étudié, en 2016, les performances d'enfants et d'adolescents de 50 pays différents pendant des tests sonores.

Il est très important de le réaliser et de le promouvoir dans les écoles, car, plus les enfants canadiens réussiront ce test, plus ils seront en bonne santé dans l'immédiat et, espérons-le, à long terme.

Les recherches du groupe ont permis de définir des normes internationales de résultats pour les enfants et les jeunes, afin de déterminer leur niveau de performance par rapport aux autres.

Bien sûr, l'objectif du test n'est pas de faire en sorte qu'un élève se sente mal dans sa peau, précise M. Lang, et personne ne devrait être obligé de le faire.

Penser aux solutions de rechange

Pour que le test soit efficace, Jodi Harding-Kuriger, la présidente du conseil pour la santé et l'éducation physique de l'Association des enseignants de l'Alberta, estime que les élèves doivent comprendre pourquoi ils sont soumis à ce test.

Elle explique qu'il est essentiel de sensibiliser les élèves au fonctionnement du cœur et des poumons, d'expliquer ce que le test sonore va mesurer et comment ils peuvent utiliser cette information dans leur propre vie.

S'ils comprennent qu'il s'agit de leur propre réussite, qu'ils essaient de battre leurs scores précédents, cela peut être très motivant pour certains.

Elle pense cependant qu'il existe d'autres moyens, potentiellement plus importants et plus utiles d'atteindre les objectifs en matière de condition physique.

Shannon Kell, professeure associée au département d'éducation de l'Université Mount Royal, dit que de nombreux enseignants utilisent le test du bip parce qu'il leur est familier et qu'il s'agit d'une activité facile à mettre en œuvre en classe.

A son avis, ce n'est pas très amusant et, lorsqu'une partie des élèves y voient une activité stressante et compétitive, les cours d'éducation physique deviennent alors un lieu de vulnérabilité.

Bien sûr, la condition physique cardiovasculaire est importante, dit Shannon Kell, mais il existe des moyens de rendre ces leçons plus inclusives et de les faire porter sur la santé et le bien-être, et pas seulement sur la santé physique.

Aller marcher, mesurer son rythme cardiaque et utiliser cela comme base de référence. La marche est un excellent point de départ. Certains élèves voudront peut-être courir ou faire du jogging... C'est là qu'ils ont le choix.

Certains enseignants ont également mis en place des carnets d'apprentissage afin que les élèves puissent surveiller leur rythme cardiaque lorsqu'ils s'essaient à différentes activités ou à différents sports. Ils discutent ensuite de ce qui est sain pour leur âge.

Nous parlons de santé et de bien-être à long terme, et pas nécessairement du fait de satisfaire à une norme qui n'est pas pertinente , conclut Shannon Kell.

Avec les informations de Taylor Simmons