Titre de la réunion, inspirée par la Russie : Pour un multilatéralisme efficace grâce à la défense des principes de la Charte de l’ONU.

Selon un conseiller du président Volodymyr Zelensky, on a assisté à un cirque hypocrite complet. Lavrov a présidé un Conseil de sécurité de l’ONU, tout en justifiant la guerre, les massacres, la destruction totale .

Le spectacle d’un Conseil de sécurité dirigé par un pays qui en a envahi un autre et dont le président est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre produit inévitablement de tels commentaires acerbes et alimente le cynisme.

Il affecte durement la crédibilité de l’ONU, des organisations internationales et de ce qu’on appelle le multilatéralisme , cette coopération organisée entre États officiellement au service de la paix, de la coopération et du développement.

Un précédent fameux, mais différent

Un tel scandale n’est pas sans précédent. La Russie n’est pas la première puissance, historiquement, à avoir ignoré les grands principes et les prérogatives de l’ONU, en faisant à sa tête pour aller envahir un pays souverain, tout en prétendant faire avancer l’ordre international.

On peut rappeler qu’en 2003 – il y a tout juste vingt ans – les États-Unis avaient envahi l’Irak s’appuyant sur des prétextes, bafouant l’ONU et multipliant les mensonges sur les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein.

Le secrétaire d'État américain Colin Powell brandit une fiole qui, selon lui, pourrait contenir de l'anthrax, alors qu'il s'adresse au Conseil de sécurité des Nations unies, le 5 février 2003, à l'ONU, à New York. Photo : Getty Images / Timothy A. Clary

Cela dit, même si les États-Unis ont semé l’horreur et la destruction en Irak, avec des conséquences humanitaires et géopolitiques durables, il y a des différences importantes avec le cirque actuel.

D’abord ce n’était pas, en Irak, une guerre de conquête territoriale et d’annexion, comme l’invasion de l’Ukraine. La Russie a officiellement annexé quatre provinces ukrainiennes en septembre dernier. Même si c’est une fiction juridique et que ça ne correspond pas à la situation militaire sur le terrain, les Russes l’ont dit et ils l’ont fait. L’intention et le geste étaient clairs.

Et puis, il y a vingt ans, l’administration Bush n’avait pas poussé l’hypocrisie – comme Sergueï Lavrov vient de le faire à New York dans son discours sur le multilatéralisme et la Charte de l’ONU qu’il faut défendre – jusqu’à se réclamer de ces principes-là pour se justifier.

Des civils irakiens et des soldats américains abattent une statue de Saddam Hussein au centre-ville de Bagdad. La photo date du 9 avril 2003. Photo : Associated Press / Jerome Delay

Au contraire, Bush et ses acolytes avaient craché sur l’ONU et défié les avis contraires avancés dans un cadre multilatéral : on pense au fameux discours du Français Dominique de Villepin au Conseil de sécurité, pour avertir les Américains contre l’ erreur historique qu’ils s’apprêtaient à commettre en Irak.

Bush avait alors décrété que le multilatéralisme classique, l’ONU et tous ces machins, c’était dépassé et que pour aller faire le bien dans le monde, exporter la démocratie comme le disaient ses conseillers, l’heure était plutôt aux coalitions ad hoc, selon les circonstances, comme celle des Américains avec Tony Blair, le Britannique, avec les Espagnols, les Portugais et quelques autres.

Comment est-ce possible ?

Comment la Russie peut-elle se retrouver à la tête du Conseil de sécurité et animer un débat sur la paix et le multilatéralisme alors que son armée pille et démolit l’Ukraine ?

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le secrétaire général de l'ONU, António Guterres Photo : Getty Images / Michael M. Santiago

C’est le hasard du calendrier. La mécanique de l’ONU continue de fonctionner, avec des échéances figées dans le béton, même si elle tourne à vide et donne parfois un spectacle déplorable, voire révoltant, face aux vrais périls du monde.

D’où cette crise du multilatéralisme, qu’a explicitement reconnue le secrétaire général Antonio Guterres, lorsqu’il a pris la parole à cette réunion, assis à proximité de Lavrov dans l’enceinte du Conseil de sécurité.

Tout en donnant un coup de griffe à la Russie pour avoir semé le malheur et la destruction en Ukraine , Guterres a aussi dit que le système multilatéral n’a jamais subi une telle pression depuis la création des Nations unies .

Mais ce système continue mécaniquement de fonctionner, les réunions se succèdent et comme ça se trouve, la présidence du Conseil tourne tous les mois entre ses 15 États membres.

Peu importe qu’il s’agisse d’une démocratie comme le Japon ou le Brésil, actuellement au Conseil, ou d’un État totalitaire comme la Chine. Peu importe que ce pays soit actuellement en paix ou en état de guerre. Peu importe qu’il soit un méchant ou un gentil , chacun a son tour à la présidence.

Une occasion de propagande

La Russie a voulu profiter de l’occasion pour avancer son point de vue, pour tenter un coup de propagande, puisque l’un des privilèges de la direction du Conseil, c’est de pouvoir imposer des thématiques et des sujets de discussion.

Les Occidentaux ont fourni plus de 221,4 milliards de dollars canadiens d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, dont 96 milliards dans le domaine militaire, selon l'OTAN. Photo : La Presse canadienne / Roman Chop

Lavrov a donc dénoncé ce qu’il appelle l’hypocrisie des Occidentaux, avec leurs crimes passés et leurs prétentions à exporter leurs valeurs au monde entier. Et le fait est qu’il y a un certain public réceptif à ce point de vue dans l’opinion internationale, et dans les instances de l’ONU.

Et ce, même si Lavrov a été cloué au pilori, après son discours, par les représentants américain, français, britannique qui ont dénoncé une propagande éhontée .

Les Russes ne sont pas les seuls à croire que l’hégémonisme occidental et l’impérialisme américain, incarnés dans des organisations comme l’OTAN, sont les vrais coupables de ce qui ne va pas dans le monde.

Cette réunion aura donc permis à la Russie de dénoncer ses adversaires et de faire mettre en avant sa version de l’histoire. Une version qui fait de l'Occident le véritable agresseur, en prétendant – car Lavrov est allé jusqu’à dire ça – qu’ aujourd’hui, le vrai sujet, ce n’est pas l’Ukraine , mais la question de l’hégémonisme, de l’impérialisme, et de la diversité des points de vue !

Défense de la diversité

Il est quand même assez extraordinaire d’entendre la Russie défendre la diversité des points de vue à l’international lorsqu’on réprime la dissidence à l’interne comme le fait Vladimir Poutine, autant sinon davantage qu’à l’époque de l’URSS! Quand on pense aux 25 ans de prison infligés au dissident Vladimir Kara-Mourza, le 17 avril, pour avoir simplement critiqué la guerre en Ukraine.

Vladimir Kara-Mourza dans une cellule d'un tribunal de Moscou en octobre 2022. Photo : Getty Images / Natalia Kolesnikova / AFP

Même si ce discours russe, antiaméricain et anti-impérialiste, a des échos dans le monde, on doit quand même rappeler que l’Assemblée générale de l’ONU a voté trois fois, et clairement, des résolutions condamnant l'invasion de l'Ukraine, et appelant les troupes russes à se retirer immédiatement.

Le dernier vote, en février, était de 141 voix pour, 7 voix contre et 32 abstentions. Même si ces rares alliés et ces trois dizaines de pays abstentionnistes sont en petit nombre, il y a là deux poids lourds comme la Chine et l’Inde.

Chine et Russie : des lignes de plus en plus convergentes

La Chine dont le représentant, à cette fameuse réunion du Conseil de sécurité du 24 avril, a abondé dans le sens de la Russie : Nous sommes contre la déformation par certains pays du sens du droit international et l'imposition de leur propre volonté à la communauté internationale.

En mars, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine ont réitéré, à Moscou, la proximité de leurs points de vue sur l'ordre mondial. Photo : Getty Images / AFP / SERGEI KARPUKHIN

Parce qu’au-delà du soutien théorique à la souveraineté des États, y compris celles de l’Ukraine, il y a pour la Chine d’autres considérations qui priment : l’amitié profonde avec la Russie, réitérée par le président Xi Jinping à Moscou le mois dernier, l’affrontement commun de ces deux pays avec l’Occident - politique, idéologique, et même économique. Et une lecture de plus en plus convergente des relations internationales.

On peut rappeler que Xi Jinping refuse toujours de prendre ne serait-ce qu’un simple appel téléphonique de Volodymyr Zelensky. Toute une médiation !

Cet épisode fait voir, une nouvelle fois, que dans l’arène internationale, la ligne chinoise se rapproche à petits pas de la ligne russe.

Et dans l’enceinte du Conseil de sécurité, encore une fois : un dialogue de sourds, un blocage mutuel constant. Et la concrétisation d’un bloc autoritaire russo-chinois en lutte contre un bloc démocratique . Un affrontement dont l’ONU en crise permanente est le théâtre et le reflet.