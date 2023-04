Une hausse du salaire des élus n’est « ni justifiée ni justifiable », estime QS

Il y a une semaine, un comité consultatif chargé d’étudier la rémunération des élus a recommandé l’augmentation de l'indemnité annuelle des députés à Québec, dont le travail s'est complexifié au fil des ans.

Le comité, formé de deux anciens élus – le péquiste Martin Ouellet et la libérale Lise Thériault – ainsi que d'un expert en ressources humaines, Jérôme Côté, a plaidé pour un rattrapage salarial des députés. Il recommande ainsi de faire passer leur indemnité annuelle de 101 561 $ à 131 766 $. En incluant une allocation annuelle de dépenses, leur rémunération totale s’élèverait à 169 950 $.

Actuellement, le salaire le plus bas que reçoit un député de l'Assemblée nationale s'élève à 139 745 $ par année, sans compter plusieurs avantages sociaux, dont l'un des régimes de retraite les plus généreux du Québec , écrivent les deux co-porte-paroles de QS , Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé dans la lettre, dont Radio-Canada a obtenu une copie.

Vous savez d’ailleurs comme nous que seulement 10 parlementaires touchent cette indemnité de base : 115 députés sur 125 touchent des allocations supplémentaires, pouvant porter leur rémunération totale à plus de 200 000 $ , précisent-ils.

« Dans un tel contexte, l'augmentation proposée d'au moins 30 000 $ par année, immédiate et rétroactive, n'est ni justifiée ni justifiable. C'est un montant équivalent à un an de travail au salaire minimum. [...] S’attribuer une telle augmentation de salaire enverrait un message de déconnexion envers les gens que nous représentons. » — Une citation de Extrait de la lettre de QS

Québec solidaire critique par ailleurs un processus vicié permettant aux députés d’être à la fois juges et parties, en votant eux-mêmes sur cette augmentation de salaire . C'est un conflit d'intérêts direct , affirment M. Nadeau-Dubois et Mme Massé dans leur texte.

En février, QS avait déjà jugé illégitime le comité consultatif chargé d’étudier la rémunération des élus, affirmant qu’il ne peut être qualifié d’indépendant étant donné qu’il est composé de deux anciens élus.

Mettons sur pied un vrai processus indépendant, qui sortira pour de bon les députés québécois de cette fâcheuse position de devoir statuer sur leur propre rémunération. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n’y a aucune urgence , peut-on lire dans la lettre.

En plus d’une hausse des salaires des élus, le comité a également recommandé d’augmenter le salaire du premier ministre (270 120 $ au lieu de 208 200 $ à l'heure actuelle) et des ministres (de 177 732 $ à 230 591 $).

Le Comité consultatif fait valoir que la fonction précaire, la charge de travail importante et la conciliation travail-famille-vie personnelle sont particulièrement difficiles. Un sondage réalisé en 2019 montre que les parlementaires consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail, en plus de 10 heures par semaine à leurs déplacements professionnels.

Nous savons que les élus de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, sont en politique pour les bonnes raisons et non pour s'octroyer des privilèges , assurent enfin les deux co-porte-paroles de QS dans leur lettre.

Nous sommes convaincus que votre intention n'est pas de fragiliser le lien de confiance entre les élus et la population québécoise. Or, il apparaît évident que l’adoption par les parlementaires d’un projet de loi bonifiant leur propre salaire alimentera le cynisme envers nos institutions politiques.

Avec les informations de Sébastien Bovet