Talking Stick : une application de santé mentale pour les Premières Nations

Sous le thème pour les Premières Nations, par les Premières Nations , la nouvelle plateforme permet aux membres des nations autochtones d'entrer en contact avec des pairs intervenants.

Ces derniers font partie des Premières Nations qui ont été formées en Saskatchewan et ils sont prêts à offrir une écoute attentive, compatissante et respectueuse. Cependant, ils ne sont ni des conseillers ni des professionnels de la santé.

La plateforme de discussion, développée en Saskatchewan, est disponible en 11 langues, dont 9 langues autochtones.

L'application mobile, qui a été lancée en juin, est une collaboration entre la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) et une société canadienne spécialisée dans les technologies de la santé, TryCycle Data Systems.

Le responsable régional du nord-ouest pour Talking Stick, Nathan Chamakese, explique que cette plateforme de discussion est une nouvelle façon pour les membres des Premières Nations de recevoir du soutien.

Nous avons essayé d'y intégrer les composantes culturelles. Nous avons essayé d'y associer le respect des traditions et des enseignements , précise M. Chamakese.

Souvent, nous nous référons aux enseignements, aux cérémonies et à la culture de nos aînés. Étant donné l'impact de la technologie sur les jeunes, je trouve que cette appli leur offre un plus large éventail de possibilités de connexion.

Selon lui, l'application mobile a été téléchargée plus de 2000 fois et la plateforme compte en moyenne plus de 100 discussions par jour.

Le chercheur à l'Université de la Saskatchewan, Malcolm King, estime que l'utilisation des langues autochtones dans le cadre du soutien à la santé mentale peut aider certains membres des Premières Nations à recevoir de meilleurs soins.

Pour de nombreuses personnes qui parlent couramment leur propre langue, ainsi que l'anglais, je pense que la préférence serait d'avoir le service dans la langue avec laquelle ils sont le plus à l'aise, notamment en raison de la nature culturelle des langues.

Avec les informations de Will McLernon