Le possible partage des coûts d’infrastructures fait réagir au Nord-Ouest du N.-B.

Il fallait dans un premier temps cibler des infrastructures qui peuvent être désignées comme régionales. La Ville d'Edmundston avait dressé sa liste : le pavillon sportif, le Centre des arts et le Centre Jean-Daigle.

Certains maires d'autres municipalités n'étaient pas d'accord avec les choix proposés par Edmundston. Des débats ont commencé entre les maires des municipalités à cause des infrastructures proposées.

Nous avons décidé de construire le Centre E.& P. Sénéchal et nous allons assumer ce qui vient avec , lance le maire de la Municipalité Régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu. Maintenant, si une autre municipalité a décidé de se donner une infrastructure, qu'elle assume ce qui vient avec.

Nicole Somers, présidente de la Commission des services régionaux au Nord-Ouest, le 25 avril 2023. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

À l'issue de ces débats, la Commission des services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) avait tranché en faveur d'un statu quo : aucune infrastructure ne devrait faire l'objet d'un partage des coûts entre les municipalités.

On avait peut-être pas de vision future et on avait peut-être pas la bonne façon de regarder à tout ça , avance aujourd'hui la présidente de la CSRNO , Nicole Somers.

Le ministère des Infrastructures avait recommandé à la CSRNO de revoir sa décision et de mandater une étude indépendante afin de faire l'inventaire des infrastructures qui pourraient être considérées comme régionales.

On doit vraiment [...] faire regarder ça par quelqu'un d'autre, parce qu'on a toujours tendance à regarder chez nous pis à regarder qu'est-ce que ça va coûter , croit-elle.

Grand-Sault veut prioriser ses infrastructures

De son côté, Bertrand Beaulieu espère que l'étude permettra de clore le débat une fois pour toute.

On pourrait passer à autre chose après ça, puis dire tiens on l'a débattu, on l'a réglé et maintenant avançons , dit-il.

Bertrand Beaulieu, maire de la Municipalité Régionale de Grand-Sault. Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Il reste que nous ici nous avons des infrastructures, nous finançons nos infrastructures et on va certainement mettre la priorité sur les nôtres avant de mettre la priorité sur d'autres infrastructures , ajoute Bertrand Beaulieu.

Les résultats de l'étude, entamée il y a plusieurs mois par une firme québécoise, seront dévoilés entre le mois d'août et le mois de septembre prochain.

Ce sera à ce moment que l'on connaîtra les infrastructures régionales proposées.

D’après le reportage de Mathilde Pineault