Une délégation saguenéenne ira au Sénégal pour le Forum mondial de l’économie sociale

Marguerite Dufault et Johanne Morin ont été choisies par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour participer à ce forum.

Aux côtés d’une dizaine d’autres Québécois, elles représenteront le Café Cambio de Chicoutimi et Essor 02, Pôle régional en économie sociale, du Saguenay–Lac-Saint-Jean (PRÉS).

C’est un des plus gros rassemblements internationaux qui regroupent les gouvernements locaux et tous les acteurs de l'économie sociale , indique Marguerite Dufault, qui siège au conseil d’administration du Café Cambio.

S’inspirer de ce qui se fait ailleurs

J’y serai pour partager nos connaissances, nos défis et nos accomplissements en tant qu'entreprise d'économie sociale [...]. Nous irons recueillir des connaissances et des initiatives d'un peu partout dans le monde pour nous inspirer et peut-être même inspirer le centre-ville de Saguenay , a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Johanne Morin croit qu’il devrait y avoir davantage d'initiatives de ce type au Québec.

On souhaiterait qu'il y ait un meilleur dialogue politique sur l'économie sociale et qu’elle puisse prendre plus de place dans le développement de nos collectivités. On veut démontrer que la vision qu'on a d'un développement plus durable et plus à l'écoute de nos collectivités, ce n’est pas juste une utopie [...] , a insisté Johanne Morin, qui est agente de mobilisation et de développement au sein d'Essor 02.

L’organisation dont elle fait partie, Essor 02, devrait par ailleurs organiser une initiative similaire à l’échelle régionale en novembre prochain.

Sixième forum

Ce sixième forum aura pour thème la transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires , selon le Chantier de l’économie sociale du Québec.

Le Forum mondial de l'économie sociale se réunit tous les deux ans. Il s’est d’ailleurs déjà déroulé en 2016 à Montréal, où il avait été organisé par l’économiste et ex-député Jean-Martin Aussant.

Selon le gouvernement du Québec, les revenus totaux de l’économie sociale québécoise sont de 47,8 millions de dollars.

Le Chantier de l’économie sociale du Québec dénombre 11 200 entreprises qui emploient 220 000 personnes.