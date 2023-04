Forte hausse des crimes et incidents haineux enregistrés à Hamilton

En 2022, la police de Hamilton a reçu 174 signalements d'incidents motivés par la haine ou par les préjugés, dont 26 étaient des crimes haineux. Il s'agit du nombre d’incidents le plus élevé que la ville ait connus depuis 2011, lorsque 180 cas avaient été signalés.

Il s’agit aussi d’un grand bond par rapport au bilan de l'année dernière, qui a vu 108 incidents haineux, dont 21 crimes.

La majorité des événements signalés étaient directement liés aux préjugés raciaux. Suivent la religion et l'orientation sexuelle , lit-on dans un communiqué de presse.

Les personnes noires, juives et LGBTQ sont les plus ciblées

Le rapport montre que parmi tous les incidents haineux, la plupart des signalements (91) étaient liés à des préjugés raciaux, suivis de la religion (49), de l'orientation sexuelle (23) et de l'identité de genre (10).

Les Noirs ont signalé le plus grand nombre d'incidents haineux liés à la race en 2022, dont 40 % étaient liés à des graffitis, avec 61 cas – soit près du double par rapport à 2021. Suivent les Sud-Asiatiques (9) et les Asiatiques de l'Est et du Sud-Est (6).

Les homosexuels ont également été fortement ciblés (22 incidents) aux côtés des personnes transgenres (10), Ces dernières connaissent une forte augmentation en comparaison avec les deux incidents enregistrés en 2021.

Les Juifs ont signalé le plus (42) d'incidents haineux liés à la religion – presque le double de l'année précédente, là encore – dont 90,4 % étaient liés à des graffitis, suivis par les Musulmans (5).

Lyndon George, directeur général du Centre de ressources antiracisme de Hamilton, dit ne pas être surpris par la hausse enregistrée.

Selon lui, de multiples tendances font augmenter le nombre d'incidents haineux, y compris l'extrémisme de droite dans la communauté qui mobilise et organise des personnes influencées par les médias sociaux.

« Que ce soit la confrontation de quelqu’un au hasard, ou des inscriptions haineuses qui sont laissées, il y a une tendance qui force à reconnaître que cet extrémisme revient de plus en plus. » — Une citation de Lyndon George, directeur général du Centre de ressources antiracisme de Hamilton

La tendance est tenace, puisque le taux de crime haineux par habitant à Hamilton était le plus élevé au pays entre 2015 et 2019.

M. George pense qu'une partie de l'augmentation des signalements pourrait également être due à la sensibilisation croissante des communautés qui apprennent continuellement à répertorier ces incidents.

Le nombre de cas réel probablement beaucoup plus élevé , dit la police

Mais il y a aussi un sentiment ici que les communautés disent : "ça suffit", dit Lyndon George. On veut que vous ayez conscience que ça se produit plus souvent que ce que pensent les gens.

La police reconnaît dans le communiqué que le nombre réel d'incidents haineux est probablement beaucoup plus élevé car la plupart ne seraient pas signalés.

Selon le rapport, les victimes pourraient avoir l'impression que le crime qui leur est arrivé n'est pas important, qu’il n'entraînera aucune action de la part de la police, ou pourraient même ne pas réaliser qu'ils ont été victimes d'un incident motivé par la haine.

Des expériences négatives antérieures avec la police et le système judiciaire, que ce soit au Canada ou à l'étranger, peuvent également affecter la volonté d'une victime de se présenter à la police , lit-on dans le rapport.

Avec des informations d'Aura Carreño Rosas, CBC