Rendez-vous médicaux non honorés : Christian Dubé appelle à la « conscience sociale »

M. Dubé a confirmé mardi, lors de l'étude des crédits de son ministère, que les Québécois ratent environ 30 000 rendez-vous en médecine familiale par mois. Ce sont donc 400 000 rendez-vous sur environ 18 millions de rendez-vous par année, selon ses calculs.

Vous allez me dire : "400 000 sur 18 millions, ce n'est pas beaucoup", mais c'est beaucoup , a déclaré le ministre. Encore pire, en médecine spécialisée, 10 % des rendez-vous seraient boudés , a-t-il ajouté.

C'est un peu comme au restaurant : tu réserves à quatre places et tu décides à la dernière minute, sans le dire, que tu annules dans trois restaurants. Je ne suis pas sûr que c'est une conscience sociale qui est correcte , a déploré Christian Dubé.

C'est la même chose avec nos médecins. Les Québécois doivent dire : "Si je prends un rendez-vous et que je n'y vais pas, j'enlève la place à quelqu'un." [...] Ils doivent dire : "On n'en a pas trop, de médecins; on n'en a pas trop, de rendez-vous."

Mardi, lors d'un échange avec le député libéral André Fortin, le sous-ministre adjoint à la Santé, Stéphane Bergeron, a reconnu que le phénomène du no-show prend de l'ampleur au Québec.

C'est un phénomène qui semble s'accélérer dernièrement. La manière d'y répondre passe d'abord par l'information, la sensibilisation à l'importance d'annoncer sa non-présence lorsque c'est possible , a-t-il dit.

Selon M. Bergeron, le ministère serait en train d'élaborer des outils technologiques afin d'encourager ceux qui doivent annuler leur rendez-vous à le faire en bonne et due forme.

Des travaux sont en cours , a indiqué le sous-ministre associé aux technologies de l'information, Reno Bernier. Ce qui s'en vient, ce sont de nouveaux outils pour permettre de faciliter l'annulation des rendez-vous.

Ce n'est pas standardisé pour le moment, mais [...] ce qui s'en vient, c'est une plateforme unique de prise de rendez-vous et de suivi de rendez-vous , a-t-il expliqué.

De son côté, Vincent Marissal, de Québec solidaire, s'est demandé si le réseau de la santé informe bien les Québécois qui ont rendez-vous à l'hôpital avec un spécialiste.

J'entends et je lis moi aussi des commentaires de gens qui sont [attendus] notamment pour un rendez-vous à l'hôpital avec un spécialiste et qui ne se pointent pas. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on les a vraiment avisés? s'est-il interrogé.