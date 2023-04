Le syndicat représentant les travailleurs de l’usine d’Alstom à La Pocatière a révélé mardi que les rames du tramway seraient probablement construites au Mexique, et que seuls la conception et l’assemblage des véhicules seraient réalisés au Québec.

Une sortie qui survient au lendemain de la conclusion d’un contrat entre la Ville de Québec et Alstom d’une valeur de 569 millions de dollars pour la fourniture du matériel roulant du tramway.

25 % de contenu local

Le premier ministre François Legault et le géant ferroviaire français ont confirmé mardi que la part du contenu local exigé dans la construction des rames avait été fixée à 25 %. Alstom a précisé qu’elle s’attend à dépasser ce seuil, sans toutefois avancer de chiffre précis.

Lorsqu’il a annoncé la conclusion d’une entente de principe avec Alstom en février dernier, Bruno Marchand avait fait miroiter des retombées économiques locales plus importantes, insistant sur les avantages d’avoir un tramway construit au Québec .

Évalué à 1,4 milliard $ sur 30 ans, le coût d'entretien des rames du tramway sera partagé entre Alstom et le Réseau de transport de la capitale. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

C’est une bonne nouvelle. Ça confirme que ce matériel roulant va être construit au Québec, par des gens du Québec, notamment de La Pocatière, je pense qu'ils en ont bien besoin. Alors, c’est une autre très bonne nouvelle pour notre région, mais aussi l’ensemble du Québec , avait déclaré le maire.

Une affirmation qu’il a répétée le 13 avril. À un journaliste qui lui demandait si le tramway serait construit en sol québécois, Bruno Marchand avait répondu : Bien oui, c’est ça l’avantage .

Le maire l'a échappé

Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve, se demande si le maire a bien compris les termes du contrat et même s’il a pris le temps de le lire. Il refuse de prêter des intentions malveillantes à Bruno Marchand, mais fait remarquer qu’il n’a jamais été question d’un tramway construit que partiellement au Québec.

Je me pose vraiment la question : Je veux savoir ce que le maire savait? Est-ce que le maire était au courant? Est-ce qu'il avait compris ça? Parce que ce n'est pas ça qu'il nous a vendu , a déclaré le chef de Québec d’abord lors d’un point de presse à l’hôtel de ville mardi après-midi.

« [Le maire] a dormi sur la "switch" sur celle-là. Je pense qu'il l'a échappé. S’il ne nous a pas menti, il l'a échappé. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord

Claude Villeneuve se félicite d’avoir voté contre la signature du contrat conclu entre la Ville de Québec et Alstom : On a fait la bonne chose parce que je trouve qu'on avait raison de se demander si ce qu'on nous disait du contrat était bel et bien vrai.

Claude Villeneuve a rappelé que son parti avait demandé à de nombreuses reprises, mais en vain, de voir les détails du contrat avec Alstom. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

De son côté, le chef d’Équipe priorité Québec, Patrick Paquet, croit que les retombées économiques associées à la construction du matériel roulant du tramway sont insuffisantes pour justifier l’octroi du contrat à Alstom.

On doit résilier ce contrat-là

M. Paquet demande la résiliation de l’entente, et ce, même si une telle décision pourrait valoir à la Ville de Québec une pénalité qu’il évalue à 5 millions de dollars.

La réponse, c’est oui. On doit résilier ce contrat-là. On a manqué de transparence, on l’a travaillé à huis clos, on nous a caché des informations, on a signé un chèque en blanc. On doit résilier ce contrat-là, même si ça nous coûte 5 millions de dollars , insiste le chef de la deuxième opposition.

Bruno Marchand se trouve en Europe où il poursuit une mission économique. Son cabinet n'a pas souhaité commenter le dossier.

Avec la collaboration de Louise Boisvert, d’Olivier Lemieux, d’Érik Chouinard et de Bruno Savard