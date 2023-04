Des mesures de protection à venir pour les caribous du Pipmuacan, dit Charette

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Benoit Charette, a annoncé mardi que le réservoir Pipmuacan, situé au nord du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, aura une aire protégée.

L'aire protégée sera ajoutée en juin à la nouvelle stratégie de protection de l'habitat du caribou forestier. Cette stratégie inclura aussi d'autres mesures de protection.

Le ministre Charette a fait cette déclaration mardi, lors d'une étude de crédits budgétaires à Québec, alors qu’il était questionné par la députée de Québec solidaire, Alejandra Zaga Mendez.

À ce moment-ci, je ne peux pas vous parler de tracé, de superficie exactement. Mais oui, il y aura de la protection également sur ce territoire-là. Et c'est des intentions qui seront confirmées dès le dépôt du plan de stratégie en juin prochain , a ajouté le ministre.

« Je ne commencerai pas à nommer [les aires protégées], au risque d'en oublier. Puis, il reste encore du travail à compléter de notre côté. Mais il y aura aussi des mesures de protection sur le côté du Pipmuacan. Ça, c'est un incontournable. » — Une citation de Benoit Charette, ministre québécois de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Le ministre québécois de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Des questions demeurent pour Pessamit

La communauté innue de Pessamit demande la création d’une aire protégée dans cette région depuis 2019. La création de cette zone avait aussi été recommandée dans le rapport de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards déposé en août 2022.

Or, des coupes forestières sont toujours autorisées dans la région du réservoir Pipmuacan.

Son vice-chef, Jérôme Bacon St-Onge, demeure perplexe après avoir entendu les déclarations ministérielles mardi.

L’annonce du ministre Charette ne constitue pas l’inscription immédiate de notre aire protégée , nuance-t-il.

« Est-ce que ça va être une aire protégée d’une initiative autochtone, tel qu’il est défini dans les livres du gouvernement? Il y a encore beaucoup [de réponses à nos] questions à obtenir du gouvernement. » — Une citation de Jérôme Bacon St-Onge, vice-chef du conseil des Innus de Pessamit

Le vice-chef du conseil des Innus de Pessamit, Jérôme Bacon St-Onge (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le vice-chef des Innus de Pessamit invite Québec à rencontrer sa communauté concernant la protection des caribous.

On voudrait pouvoir faire partie des discussions avant d’en venir à des annonces. [On invite] Québec à s'asseoir avec nos experts et non pas d'annoncer des choses pour faire accroire aux gens que des mesures ont été prises , réclame Jérôme Bacon St-Onge.

L’industrie forestière veut être consultée

La création d’une aire protégée pourrait réduire la quantité de volumes de bois récoltés au Québec.

Le président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon, déclare qu'il n'est pas opposé à la création d'aires protégées. Il demande toutefois à ce que l'industrie forestière soit consultée.

Le gouvernement provincial doit rendre publique sa stratégie finale sur le caribou forestier et montagnard d'ici la fin du mois de juin 2023.