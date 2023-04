Réseaux sociaux : le CISSS-AT condamné à verser 2000$ en dommages à un employé

Les photos partagent un même point commun : elles mettaient en scène un nombre considérable de mégots de cigarettes jonchés au sol, note la sentence de l’arbitre, Me Claude Roy. Elles étaient accompagnées du commentaire Quel lieux [sic] de travail inspirant! Merci .

M. Chartier, qui a expliqué qu’il s’agissait d’une charge contre les fumeurs, a reçu deux semaines plus tard, le 26 avril 2021, comme sanction disciplinaire, un avis écrit porté à son dossier d'employé de la part de sa gestionnaire au CISSS-AT, lui reprochant de discréditer l’image du centre de réadaptation.

Devant le Tribunal administratif du travail, cette dernière a pourtant été incapable d’expliquer en quoi la publication de son employé portait atteinte à l’établissement, poussant l’arbitre Roy à conclure à une absence totale de preuves . La sanction arbitrale ajoute de surcroît que l’affiche du CISSS-AT est illisible sur les photographies partagées.

Elle n’a jamais pu répondre à la question du procureur syndical en quoi il y avait atteinte à la réputation de l’employeur par ces photographies. Aucun autre témoin n’est venu établir que la réputation de l’employeur a pu être atteinte, que ce soient des membres du personnel ou des usagers. Il n’y a aucune preuve qu’un dommage a causé une atteinte à sa réputation. Aucune preuve du nombre de personnes qui ont pu constater une telle atteinte à sa réputation, si ce n’est les commentaires des quatre amis Facebook du plaignant , écrit Me Roy.

Quant aux mégots en litige, l'arbitre précise dans sa décision que la gestionnaire qui a sanctionné M. Chartier n'a rien fait pour corriger la malpropreté des lieux.

Éducateur spécialisé auprès des enfants autistes, Alain Chartier a construit des jardins à même ses deniers pour les enfants du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle d’Amos.

Mesure disciplinaire abusive

Me Claude Roy reconnaît, comme le soutient le grief d’Alain Chartier, que la mesure disciplinaire est abusive et empreinte de mauvaise foi . Il accueille toutefois le grief partiellement, estimant que M. Chartier n’a pas réussi à démontrer l’existence de dommages exemplaires ou punitifs.

Pour que le Tribunal puisse faire droit à cette demande, il faut une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu [par les Chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés], mentionne Me Roy. La preuve ne démontre d’aucune façon que la liberté d’expression du plaignant ait été brimée par sa gestionnaire, et ce, de manière répétitive et intentionnelle. Le même principe de la preuve prépondérante s’applique au syndicat, qui doit prouver ce caractère répétitif et intentionnel de l’employeur, ce qui n’est pas le cas.

L'arbitre ordonne toutefois au CISSS-AT de verser dans les 30 jours la somme de 2000$ à Alain Chartier en dommages physiques et moraux. La décision détaille longuement les malaises qu’il a ressentis et les autres effets négatifs assortis à l’avis écrit qui lui a été remis.

Le CISSS-AT indique par courriel qu’il se conformera à la sentence arbitrale rendue par Me Roy et qu’aucune révision du jugement ne sera demandée .

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, le syndicat qui représentait Alain Chartier, a aussi décliné notre demande d’entretien.

Me Claude Roy a rendu sa décision le 18 avril dernier.