Procès de Steven Laurette à Bathurst : une amie de la victime présumée crée la surprise

Le procès de Steven Laurette s’est poursuivi en Cour du Banc du Roi, mardi à Bathurst. Cet homme de 44 ans est également accusé d’attouchements sexuels.

La cinquième et dernière témoin de la Couronne – une amie de la victime présumée – a été appelée à la barre.

Elle a entre autres été amenée à parler de leur amitié et de leur consommation de cannabis et de whisky à l’époque des faits allégués, de décembre 2018 à mars 2019. Selon elle – et d’autres témoins – ces substances leurs étaient fournies, entre autres, par Steven Laurette.

Elle a aussi témoigné qu’à l’époque, elle a vu des textos échangés par Steven Laurette et la victime présumée. Elle a dit avoir consulté ces messages dans le téléphone de cette dernière.

Steven Laurette, de Tetagouche-Sud, a été accusé en septembre 2019 d’agression sexuelle et de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans. Photo : Facebook/Steven Laurette

Elle a affirmée avoir vu des textos dans lesquels Steven Laurette et la victime présumée se disaient mutuellement « I love you baby » ( Je t’aime mon bébé en français) et s’envoyaient mutuellement des émojis de visage soufflant un baiser.

La témoin a aussi allégué qu’elle a vu un texto envoyé par la victime présumée à l’accusé qui comprenait un autoportrait pris devant un miroir.

Des preuves déclarées inadmissibles par le juge

Le juge Ivan Robichaud a immédiatement demandé aux 12 membres du jury de quitter la salle d’audience.

Il s’est ensuite entretenu avec les avocats des deux parties. La teneur de leurs discussions est frappée d’un interdit de publication.

Par la suite, le juge a expliqué aux jurés que la partie du témoignage de l’amie de la victime présumée portant sur les textos était inattendue.

Au palais de justice de Bathurst, le procès de Steven Laurette est en cours depuis lundi dernier. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il a tranché que ces preuves étaient inadmissibles, notamment parce qu’elles sont par ouï-dire (vu que la victime présumée n'en a pas parlé lors de son témoignage).

Ignorez complètement cette déclaration de la témoin quant au contenu de ces textos , a dit le juge Ivan Robichaud.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première fois depuis le début du procès que les jurés entendent parler d’échanges de messages textos entre l’accusé et la victime présumée.

Lundi, cette dernière a témoigné qu’elle avait pris l’habitude de supprimer leurs conversations, à la demande de Steven Laurette. Elle a affirmé qu'elle lui envoyait ensuite une capture d’écran pour lui prouver qu’elle avait bel et bien supprimé leurs textos.

Je ne le faisais pas tout le temps, mais j’étais censée le faire chaque fois , avait-elle affirmé.

La victime alléguée a aussi témoigné qu’elle pensait à l’époque qu’elle formait un couple avec l’accusé. Elle était âgée de 14 ans, tandis que Steven Laurette était âgé de 40 ans.

Le procès se poursuit mercredi à Bathurst

La Couronne a indiqué mardi après-midi qu’elle a fini de présenter ses preuves. Les jurés seront de retour en cour mercredi matin pour la suite des procédures.

Dans ce genre de cause, l’avocat de la défense peut appeler son client à témoigner. L’accusé peut garder le silence jusqu’à la fin du procès s’il le souhaite.

Si l’accusé est appelé à la barre pour répondre aux questions de son avocat, cela ouvre la porte à la Couronne. Cette dernière a par la suite le droit de mener un contre-interrogatoire.

Dans le cas du procès en cours à Bathurst, le jury n’a pas encore été avisé si Steven Laurette – qui a plaidé non coupable – témoignera ou non.