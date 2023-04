Les Vidéastes du 4e rang existent depuis deux ans, mais la création de vidéos s’inscrit depuis longtemps dans la pratique des fondateurs, soit le président, Philippe Tremblay, et la vice-présidente, Julie Desgagné.

Moi avant d'être dans l'entreprise des Vidéastes, j'avais déjà mon entreprise de kinésiologie. Et déjà en 2016 je faisais des reels, des TikTok sur l'entraînement, des tutoriels sur la santé, a raconté Julie Desgagné. Quand Philippe est entré dans ma vie, il m'a dit: "C'est bon les vidéos que tu fais, mais ils sont tellement mal montés! C'est n'importe quoi, le son n'est pas bon, l'éclairage. On va te mettre ça dans un bon contenu." C'est là qu'il a créé sa boîte de production pour aider les professionnels comme moi à être bien vus.

Du transfert de savoirs et d'expertises

La production de vidéos de transfert de savoirs et d'expertises est devenue un secteur de niche.

On n’est pas dans la publicité, on n’est pas dans le corpo, on est plus dans les valeurs humaines de l'entreprise. Avec les départs à la retraite, pour prendre le savoir que les gens ont dans leur tête et monter des formations pour ceux qui vont les remplacer , a mentionné Julie Desgagné.

On fait des bons mandats avec Rio Tinto et AGRICarrières , a enchaîné Philippe Tremblay.

Philippe et Julie arrivent maintenant avec un nouveau service, soit un studio de tournage autonome.

Les gens ont le choix de louer seulement la salle avec le minimum d'équipement, l'éclairage et le son, arriver avec leur téléphone et se filmer. Ils peuvent aussi prendre la location avec un technicien pour que je les accompagne pendant toute la production. Après, ils ont le choix de faire leur montage, que je le fasse ou que je leur apprenne à le faire, a précisé le président des Vidéastes du 4e rang.

Il sera possible de visiter le studio le 4 mai, alors qu’une journée portes ouvertes aura lieu.