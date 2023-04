Retour du traversier NM Svanoy à L’Isle-aux-Coudres

Pour respecter les temps de repos réglementaires, le Svanoy sera en fonction entre 6 h et 11 h 30 et entre 15 h et 19 h 30, du lundi au vendredi. En soirée, il y aura également deux dernières traversées à 22 h et 22 h 30. Les services d’urgence seront également assurés en tout temps.

Le NM Alphonse-Desjardins pourra donc reprendre le chemin de la traverse Québec-Lévis. Il arrivera juste à temps pour prendre la relève du NM Lomer-Gouin qui entre dans son arrêt technique annuel.

La STQ prévoit toujours opérer un deuxième traversier à L’Isle-aux-Coudres pendant l’été, mais les détails n’ont pas encore été annoncés. L’arrivée du NM Joseph-Savard prévue cette année se fait toujours attendre.