Pas de collecte des encombrants ce printemps dans la MRC du Rocher-Percé

La collecte de gros rebuts et d'encombrants prévu au printemps n’aura pas lieu dans la MRC du Rocher Percé, une autre conséquence de l’inflation.

Le prix des soumissions est beaucoup plus élevé que le budget prévu par la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie.

Il y avait un décalage avec le budget qui avait été adopté. Il y avait 60 % d’augmentation, donc à ce moment-là, on ne pouvait pas octroyer le contrat , explique Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie.

Cette augmentation faisait en sorte que le montant total du contrat dépassait le montant à partir duquel la Régie ne peut pas octroyer de contrat de gré à gré, et doit passer par le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec, le SEAO.

L’appel d’offres n’était ainsi plus conforme, ajoute Nathalie Drapeau, qui pointe le carburant, la main-d’œuvre et les assurances comme explications possibles à cette forte hausse.

C’est sûr qu’on a été surpris , raconte Nathalie Drapeau.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, regrette une telle décision, qu’elle comprend par ailleurs.

C’est vraiment très dommage comme situation, mais quand c’est une question de légalité, on ne peut pas forcer la note. On est en train de voir s’il y aura une collecte à l’automne, ou de quelle manière on pourrait pallier la situation à court terme pour respecter les dates annoncées , indique-t-elle.

Les résidents devront donc aller eux-mêmes les porter dans l'un des trois écocentres de la MRC .

Au vu des coûts toujours plus importants du traitement des matières résiduelles, Nathalie Drapeau appelle la population à repenser son mode de consommation.

C’est peut-être une opportunité pour repenser nos choses : réutiliser et réduire à la source , indique-t-elle.

La directrice générale doute qu'une collecte d’encombrants puisse être mise en place d’ici l’été, mais assure que la Régie va travailler sur la question.

