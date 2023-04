Les demandes de l’AFO sur l’accès aux soins en français résonnent dans le Nord

Pour la député de Nickel Belt et la porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique, France Gélinas, il n'est jamais trop tard pour se faire entendre:

En 2019, l'association était là et a fait des présentations pour que la loi soit modifiée dans ce temps-là. Le gouvernement ne les a pas entendues, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se taire. Ça veut dire qu'il faut continuer de parler d'une voix unie pour être entendus par le gouvernement de monsieur Ford. Les plaintes pour les services en français n'ont pas changé.

Bien que ça fasse des années qu'on en parle, les soins en français dans les services de santé en Ontario sont très peu accessibles dans la région.

Comme le précise le mémoire, en 2018, les municipalités de l'Ontario ont identifié qu'un francophone sur 3400 avait accès à un lit avec un service en français, selon le principe d'établissement désigné contenu dans Loi sur les services en français.

Des chiffres très faibles par rapport à la moyenne régionale qui est d’un lit pour 170 Ontariens.

Selon Mme Gélinas, la privatisation des services de santé, annoncée par le gouvernement Ford, risque d'empirer les choses.

Les services de santé, ça se fait entre un professionnel de la santé et la personne qui a besoin de soins. Quand un professionnel de la santé ne parle pas français, oublie ça [...] Il faut faire un changement à la loi si le service ne sera plus offert par nos centres existants, mais par des compagnies privées; le minimum, c'est que le privé soit sous la loi des services en français, sinon on n'aura plus aucune chance d'avoir des services en français , ajoute France Gélinas.

Une crainte que partage également le directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, Denis Constantineau.

Je crois que c'est essentiel. On sait qu'il y a un mouvement des services en santé qui sont financés par le secteur public mais livrés par le secteur privé. Cette obligation d'avoir des services en français doit faire partie du contrat de base, sinon c'est une perte pour la communauté.

France Gélinas est également revenue sur le manque de considération que le gouvernement en place accorde aux services en français dans les soins de santé. Selon elle, ce n’est pas une priorité pour lui.

On se rappelle que, pendant la COVID-19, pour que certains services en français soient disponibles, ça prenait des semaines, des mois même… On est en 2023, on a vraiment besoin de vous dire qu’il faut penser aux francophones avant de créer de nouveaux services? On voit vraiment la priorité au niveau des actions.

Par ailleurs, une autre préoccupation soulevée par ce mémoire est le manque de suivi du système de désignation. Denis Constantineau souhaite que le gouvernement mette tout en place pour assurer son bon fonctionnement.

On parle de désignation d'organisme [...] On le sait, à Sudbury, on a un hôpital, Horizon santé Nord, entièrement désigné sous la Loi sur les services en français mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on se présente à l'hôpital on a accès à des services en français, il est question de pouvoir faire des suivis à la désignation.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario espère qu'une réforme de la Loi sur les services en français soit mise en œuvre d’ici décembre 2024.

