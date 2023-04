La fermeture au public du quai des Pellerin à Shediac fait des mécontents

Le quai des Pellerin a été bâti dans les années 1940 par les trois frères Pellerin, qui étaient pêcheurs. Il était accessible à tous.

En 2016 et en 2021, cet accès a été temporairement suspendu par la ville, puisque le quai était jugé non sécuritaire.

L'endroit, quand même, présente un certain danger du côté de la circulation automobile versus piéton, on veut pas qu'un accident arrive , explique le maire Roger Caissie.

Une décision dénoncée

En 2021, le propriétaire de ce terrain a demandé à la municipalité d’interdire l’accès au public. La rampe de débarquement a alors été bloquée.

Cette mesure a été décriée par un regroupement citoyen qui a amassé plus de 400 signatures pour le maintien de l’accès public au quai.

Odette et Gérard Pellerin font partie du regroupement citoyen pour le maintien de l'accès public au quai. Photo : Radio-Canada

Gérard Pellerin, fils de l’un des pêcheurs qui a construit le quai, fait partie de ce groupe.

Nous autres on est 400, ils travaillent pas avec le public, on les a élus là pour nous dire de l’information, pour nous supporter, ils nous ont ôté un privilège, c'est la seule rampe qui a sur la rivière Scoudouc , dit-il.

De dire que le quai des Pellerin était sorti de sur la table de discussion, on n’a pas eu de consultation publique, il y a assez de raison pourquoi cecitte ne devrait pas être faite , lance Odette Pellerin, qui fait aussi partie du regroupement de citoyens.

La ville a analysé l’accès à la rivière

Après avoir bloqué la rampe de débarquement, une firme de consultation a été embauchée par la ville pour étudier les accès publics à la rivière Scoudouc.

Est-ce qu’il y avait une manière d’améliorer le site? Et on a regardé s'il y avait d'autres sites qui étaient plus propices , précise le maire Roger Caissie.

Le maire de Shediac Roger Caissie, le 25 avril 2023. Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal avait alors choisi l’option de garder le quai des Pellerin avec quelques améliorations. Par la suite, un comité de travail a été créé pour poursuivre cette analyse.

Lundi soir, le directeur général de la municipalité, Victor Boudreau, a présenté les recommandations de ce comité de travail.

Le DG a présenté sa recommandation, essentiellement d’abandonner l’idée de mettre un accès à l'eau à cet endroit-là, pour plusieurs raisons, notamment à cause de la circulation [automobile] qui ne va pas diminuer avec les années , explique le maire.

Cette recommandation a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal.

Gérard Pellerin dénonce cette décision et les coûts engendrés par les analyses.

Ils ont juste à réduire la vitesse, mettre une lumière et un signe de crosswalk avec des kayaks, c’est bien simple. Mais ils ont fait une grosse affaire et ils ont gaspillé beaucoup d’argent dans des études pour aboutir à rien , avance Gérard Pellerin.

Un accès à l’eau déjà difficile dans la région

L’accès à l’eau est de plus en plus difficile pour les résidents de Shediac qui doivent souvent débourser des sommes importantes pour pouvoir profiter de la rivière et y déposer leurs embarcations.

Il y a deux marinas dans la municipalité, la marina de Shediac, la marina de Pointe-du-Chêne. Celle là de Shediac offre des passes saisonnières que quelqu'un peut se procurer et Pointe-du-Chêne, des passes journalières , explique le maire Roger Caissie.

Mais Gérard Pellerin croit qu’il faut plutôt un accès gratuit, accessible à tous.

La difficulté de l'accès à l’eau est une vive source de frustration à Shediac, au Nouveau-Brunswick­. Photo : Radio-Canada

Moi pour aller au maquereau trois ou quatre fois avec mon petit bateau, je vais pas payer 300 dollars au yacht club, les citoyens ont de moins en moins de liberté et ça devient plus dur d'avoir accès , dit-il.

Le regroupement citoyen affirme qu’ils n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier.

On nous dit de tourner la page, on a encore un petit brin de crachat pour revirer la page de bord, on va l’utiliser un petit peu , lance Gérard Pellerin.

