Armes à feu : de nouveaux amendements pour dénouer l’impasse sur le projet de loi C-21

Tout indique que ces amendements sont le fruit de discussions concluantes avec les libéraux.

On va avoir des lois qui ciblent les fabricants pour la première fois et qui disent clairement que les fabricants ne peuvent pas continuer à utiliser les échappatoires auxquelles ils ont recours , a promis M. Singh mardi en point de presse.

Une source gouvernementale bien au fait de ce dossier a indiqué à La Presse canadienne que les nouveaux amendements en train d'être finalisés découlent de mois de discussions entre les libéraux et le Nouveau Parti démocratique (NPD) pour dénouer l'impasse entourant le projet de loi C-21. L'anonymat a été accordé à cette source puisqu'elle n'était pas autorisée à parler publiquement de cette question.

Témoignant en après-midi devant le comité de la Chambre des communes qui étudie cette pièce législative, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a fait valoir qu'il est de la responsabilité de l'ensemble des élus de renforcer ce projet de loi.

J'ai hâte de soutenir des amendements qui vont répondre aux appels de la Commission des pertes massives [sur la tuerie de Portapique] pour une interdiction des armes de type d'assaut , a-t-il dit aux membres du Comité permanent de la sécurité publique.

La responsabilité des manufacturiers en question

Le ministre a aussi mentionné que les responsabilités des manufacturiers devaient être prises en compte.

Lundi, les groupes PolySeSouvient et DanForth Families for Safe Communities ont pressé le NPD d'agir pour combler le vide créé par les amendements retirés et ont accusé cette formation politique d'inaction.

L'interdiction des armes d'assaut de type militaire n'a pas fait l'unanimité lors de la présentation de la première mouture de C-21. Photo : Reuters / Jonathan Ernst

M. Singh est resté vague sur la forme que prendront les nouvelles dispositions proposées au projet de loi C-21, qui pérenniseraient une interdiction déjà en vigueur depuis 2020 d'armes à feu d'assaut.

Il n'a pas voulu spécifier si celles-ci comporteraient une liste de modèles prohibés, mais il a mentionné qu'une définition s'y trouverait.

Il a fait valoir que l'approche préconisée par les libéraux avec leurs amendements retirés en février dernier n'était pas la bonne et ne ciblait en rien les fabricants d'armes.

[Les fabricants] changent le nom d'une arme à feu en particulier pour contourner le règlement [ou modifient] un petit élément d'une arme à feu. On va mettre fin à ça avec les amendements qu'on va proposer , a dit le chef du NPD .

Recul après une levée de boucliers

Réagissant aux propos de M. Singh, l'organisation PolySeSouvient s'est dite heureuse tout en demeurant prudente.

« Nous espérons que cela signifie que le NPD ne soutiendra pas les demi-mesures, comme une interdiction incomplète des armes d'assaut qui ne vise que les modèles futurs et non les modèles actuels, ou un gel sur les achats d'armes de poing qui est édulcoré par des exemptions. » — Une citation de Extrait du communiqué de PolySeSouvient

Il y a plus de deux mois, le gouvernement Trudeau a fait marche arrière sur deux amendements visant à enchâsser dans la loi une définition des armes d'assaut interdites.

Les dispositions retirées avaient pour objectif de renforcer une interdiction décrétée en 2020 pour environ 1500 modèles et variantes de ce type d'armes. Leur ajout au projet de loi C-21 – fait durant l'étude article par article – a suscité une levée de boucliers parmi des chasseurs et des membres de communautés autochtones qui craignent que des armes utilisées pour la chasse soient visées.