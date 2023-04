Coûts de mise à niveau les plus élevés : le Cégep de Chicoutimi se fait rassurant

Le Cégep de Chicoutimi se veut rassurant quant à l’état de ses infrastructures après que Radio-Canada eut révélé lundi que cet établissement collégial est celui qui nécessite le plus d'investissements au Québec pour être remis dans un état satisfaisant.

Le directeur des infrastructures du Cégep de Chicoutimi, Terry McLellan, admet que certains secteurs ont besoin d’amour. Selon les données du Plan québécois des infrastructures 2023-2024, obtenues par Radio-Canada, 61 % des installations de l'établissement sont en mauvais ou en très mauvais état. Toutefois, rien ne compromet la sécurité des étudiants, assure Terry McLellan.

On va retrouver des lieux où c’est peut-être la peinture qui est à refaire. Il y a des fenêtres qui sont à refaire, des systèmes de ventilation, mais sans plus. Le Cégep de Chicoutimi, je peux vous faire une belle visite; je ne serais pas gêné d’y envoyer mes enfants, au contraire, je serais fier. Le Cégep de Chicoutimi, on ne peut pas se le cacher, c’est l’ancien séminaire d’il y a 100 ans , a expliqué Terry McLellan, directeur des infrastructures au Cégep de Chicoutimi.

Toitures à refaire

Des travaux d'envergure devront tout de même être réalisés, notamment pour remplacer certaines toitures arrivées en fin de vie. L'isolation et les fenêtres des résidences étudiantes devront également être mises à niveau au coût de 15 millions de dollars. Au total, les investissements nécessaires pour remettre en état le Cégep de Chicoutimi sont passés de 28 millions à 42 millions de dollars en un an, selon les données du gouvernement. C'est d'ailleurs l'établissement qui requiert le plus d'investissements.

Dans la dernière année, le ministère a décidé de faire un audit en engageant une firme, Planifika, qui a revu tous nos systèmes dans l’ensemble. On a tout recartographié , a-t-il poursuivi.

Étudiants satisfaits

Les besoins en travaux restent toutefois invisibles pour les étudiants rencontrés sur place.

C’est vraiment en bon état, selon moi , a d’abord lancé une étudiante.

Ces temps-ci, il y a beaucoup de rénovations, surtout à la bibliothèque. C’est vraiment adapté pour les étudiants , a soutenu un autre étudiant.

De nouveaux espaces ont été aménagés au cours des dernières années au Cégep de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Au secondaire où j’allais, il n’y avait pas une belle bibliothèque de même pour travailler et pour être tranquille. En plus, il y a de belles salles, de beaux divans pour s’asseoir , a vanté une dernière étudiante.

Au cours des cinq dernières années, des investissements de 50 millions de dollars ont notamment permis de rénover les laboratoires de simulation en santé et la bibliothèque. La même somme sera investie au cours des cinq prochaines années, promet le cégep, pour effectuer les correctifs nécessaires. Le centre social sera notamment modernisé.

