Campagne de sensibilisation contre l’intimidation envers les élus

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, en a fait l’annonce mardi matin à Québec.

Que ce soit derrière les écrans ou durant les conseils municipaux, autant les élus seront appuyés financièrement que les citoyens seront au courant qu’il pourrait y avoir des effets négatifs et des sanctions à leurs gestes et à leurs paroles , a indiqué la ministre Laforest.

L'élue était accompagnée de Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), et de Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).

Une vidéo sera notamment diffusée sur les plateformes web.

Selon un rapport dévoilé mardi par le ministère des Affaires municipales, le recours aux réseaux sociaux pour s'exprimer favorise parfois l'intimidation.

Avec les réseaux sociaux, la période de questions du public est ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept , note Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé.

Daniel Côté en compagnie de Jacques Demers et d'Andrée Laforest. Photo : Radio-Canada

M. Côté espère qu’une telle campagne de sensibilisation permettra aux élus de mieux percevoir le moment où un citoyen dépasse les limites et de mieux connaître les outils à sa disposition pour faire face à de telles situations.

Il y a plusieurs raisons qui poussent les élus à ne pas porter plainte. On est des élus, on doit faire face à la critique. Souvent, on est dans la zone grise entre la critique et le harcèlement, la menace et l’intimidation , explique-t-il. Si on va porter plainte, ça peut se retourner contre nous aussi : on va nous reprocher de ne pas vouloir de débat.

« Des fois, tu te retiens. Tu ne portes pas plainte. Tu subis. » — Une citation de Daniel Côté, président de l'UMQ

Il donne l’exemple d’un maire de la MRC de La Côte-de-Gaspé, qu’il n’a pas souhaiter identifier.

Dans son cas, ça débarque à la maison chez eux, ça va cogner à sa porte, ça entre dans la maison, ça intimide le maire et sa conjointe, ça brasse. Ça finit par se faire mettre à la porte. Le maire en question n’ose même pas porter plainte à la Sûreté du Québec. Pourquoi? Il tolère , raconte Daniel Côté.

Québec a aussi accordé deux millions de dollars à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités pour aider les municipalités qui ont entamé ou qui souhaitent entamer des recours judiciaires qui ont trait à de l'intimidation ou à du harcèlement.

La ministre Andrée Laforest en avait déjà fait l'annonce sur nos ondes à la fin mars.

En Gaspésie, plusieurs élus et employés municipaux ont démissionné au cours des derniers mois; certains d'entre eux déploraient avoir subi de l'intimidation.

Andrée Laforest mentionne d’ailleurs que la Sûreté du Québec est en train de revoir ses protocoles pour mieux protéger les élus et leurs familles, notamment à l'extérieur du conseil municipal.

