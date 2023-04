Près de 40 employés de Meubles South Shore perdront leur emploi à Coaticook

L'usine embauchait jusqu'à maintenant 90 personnes.

Présentement, la situation économique est un peu plus difficile. Nos consommateurs ont un peu moins de moyens, puis l'argent disponible pour l'achat de meubles et articles de décorations est plus difficile. Dans le contexte, il était difficile pour nous de maintenir nos sites d'opérations à un niveau adéquat , a expliqué le vice-président aux opérations Martin Forest.

« On a décidé de convertir l'usine de Coaticook en centre d'innovation et de développement de produits, c'est-à-dire qu'on veut avoir une équipe dédiée qui nous permet de mettre sur le marché des produits novateurs avec des nouveaux matériaux, avec des produits de valeur ajoutée qui répondent aux demandes du marché. » — Une citation de Martin Forest, vice-président aux opérations de South Shore

Des discussions avec le syndicat sur les modalités des mises à pied doivent être entamées. On va faire ça dans les prochains jours pour assurer de pouvoir donner une réponse claire à nos employés. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont avancés dans leur carrière. On va voir avec eux s'il y a des retraites de disponibles. D'un autre côté, pour ceux qui vont être mis à pied, [...] on va s'assurer de leur donner du support, de les accompagner , assure Martin Forest.

Il reconnaît tout de même que de l'incertitude pourrait planer au sein des employés de l'entreprise. Oui, il y a de l'incertitude. Par contre, on repositionne vraiment l'usine de Coaticook. Le site devient vraiment un site stratégique pour nous, ça va nous permettre de faire de l'innovation, du développement de produits de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide et avec des résultats qui vont nous permettre de nous démarquer. [...] Je pense qu'on va réaliser de grandes choses dans les prochaines années , avance-t-il.

Meuble South Shore compte deux autres usines, à Sainte-Croix et à Juárez, au Mexique.