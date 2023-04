Une 5e RPA annonce sa fermeture dans la région de Québec

Six mois. Cinq résidences. De nouvelles personnes âgées qui devront revoir leur plan. Cette fois c'est une résidence privée pour aînés (RPA) de Château-Richer, le Mont Champagnat, qui compte 158 logements, qui s'ajoute à la liste de celles qui fermeront leurs portes. À partir du 12 janvier prochain, les propriétaires du bâtiment, le Groupe LVB, abandonneront leur certification pour en faire un immeuble d’appartements.

Un déficit comme celui qu'on doit supporter tous les mois, ce n’est pas vivable. On a une responsabilité envers nos clients d'être capable de leur donner le service. Malheureusement, la seule façon qu'on a trouvé mon épouse et moi, c'est la solution la moins dispendieuse. C'est celle de continuer l'opération résidentielle, dans ce qu'on a comme appartement , plaide Réjean Bouchard, un des copropriétaires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Réjean Bouchard, copropriétaire de la résidence Mont Champagnat, aurait souhaité avoir les moyens de garder la certification de RPA pour son bâtiment. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

En abandonnant la certification pour RPA , les propriétaires font une croix sur toute la surveillance et le personnel médical ainsi qu’une bonne partie des services. Plusieurs résidents ont poussé un soupir de soulagement, sachant que nos clients autonomes et semi-autonomes pourront continuer à vivre chez nous sous une forme de location sans service , précise tout de même Réjean Bouchard.

Les résidents et 40 employés du Mont Champagnat ont été rencontrés mardi matin. Les propriétaires de la résidence construite en 2018 jettent le blâme pour la fermeture sur les répercussions de la pandémie, le taux d'inoccupation élevé et la situation économique actuelle .

« On sait que ça fait vivre un stress, on s’en excuse, on n'a jamais souhaité ça. Si le contexte était différent, la décision qu’on aurait prise aurait été complètement différente. » — Une citation de Réjean Bouchard, copropriétaire de la résidence Mont Champagnat

Sur les 158 logements, 52 sont destinés à une clientèle nécessitant des soins cognitifs ou à de grands malades. Seules 96 unités locatives de l'immeuble de six étages sont occupées par des résidents autonomes, semi-autonomes et en soin. Le taux d’occupation est donc de 61 %.

Il y a aussi un phénomène postpandémique, c'est la désertion. On n’est pas les seuls à vivre avec un taux d'occupation trop élevé. Il n’y a pas un modèle d’affaire de résidence pour aînés qui peut fonctionner à 61 % , ajoute le copropriétaire.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale offrira du soutien aux résidents et à leur famille pour les aider à se réinstaller ailleurs, comme c’est toujours le cas lorsqu'une RPA cesse ses activités. Il est certain qu'au moins une trentaine de nos clients qui ne pourront plus être chez nous parce qu'ils sont en grands soins affirme Réjean Bouchard.

Tendance provinciale?

Depuis octobre, c’est la cinquième annonce de fermeture d’une résidence privée dans la grande région de Québec, après La Seigneurie de Salaberry, La Seigneurie de Lévy, la Villa Sainte-Foy et le Domaine Parc des Braves. Selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale, dans la dernière année, six RPA ont cessé leurs activités sur le territoire, fermant un total de 178 places.

La direction de la résidence Domaine Parc des Braves a avisé le personnel et les locataires le 28 mars que leur RPA ferme ses portes d’ici le 31 décembre prochain. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Cette dernière annonce de fermeture semble s'inscrire dans une tendance qui est observée partout dans la province. C'est une situation dramatique qui se répète depuis déjà quelques années et qui s'intensifie maintenant. C'est 500 résidences de moins à l'échelle du Québec au cours des cinq dernières années et ça va s'accélérer au cours des prochaines années , dénonce Hans Brouillette, le directeur des affaires gouvernementales au Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA).

Il parle d’une explosion des coûts en lien avec les réglementations et exigences gouvernementales. De l'autre côté, on a une limitation du côté concernant les revenus à la fois en raison du contrôle des loyers et l'autre volet, c'est la capacité de payer des résidents. L'équation est fatale pour beaucoup de résidences, il leur est impossible de terminer l'année avec un quelconque surplus , soutient le directeur des affaires gouvernementales.

Pour Louis Demers, professeur associé à l’École nationale d’administration publique, qui a publié plusieurs rapports sur le marché des RPA au Québec, d’autres raisons expliquent aussi le phénomène, notamment, la concurrence des grands groupes envers les plus petites RPA qui ont des revenus plus limités.

Les plus petites RPA , celles qui ont moins de 50 logements, sont en voie de diminution. Plus c'est petit plus le taux de diminution augmente , indique le professeur en entrevue à l'émission C'est encore mieux l'après-midi.

Les petites RPA sont les plus à risque de fermer ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Les petites RPA sont les plus à risque de fermer. undefined, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 16 minutes Moins d'une minute 0 minute

Réjean Bouchard refuse tout de même d’y voir une tendance. Il n'y a pas de mode, ce n’est pas une tendance, c'est une obligation. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, la résidence Mont Champagnat, elle continuerait demain, elle serait pleine à 95 %, elle aurait ses 55 employés, et on fonctionnerait , laisse-t-il tomber.

Hans Brouillette espère de l’aide pour les résidents et les résidences si le gouvernement veut préserver ce partenariat. Le monde de la résidence pour aînés vit une crise et va s'en sortir. Après la pluie vient le beau temps , espère de son côté Réjean Bouchard qui est aussi propriétaire de la résidence Charles-Renauld à Charlesbourg.

Le cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés affirme travailler sur des mesures pour venir en aide aux RPA avec les 405 millions de dollars prévus au dernier budget pour venir en aide aux RPA .

Avec des informations de Camille Carpentier, Guillaume Dumas et Flavie Sauvageau.