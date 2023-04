Un poste de médecin spécialiste sur cinq est vacant en Gaspésie et aux Îles

La situation est inquiétante selon la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Il y a un an, la FMSQ a entamé une tournée des régions pour constater la réalité sur le terrain. Elle visitera les hôpitaux de la Gaspésie et des Îles en 2023.

Un poste vacant sur cinq, c'est beaucoup plus que dans les grands centres , selon le docteur Yohann St-Pierre, pédiatre au CISSS du Bas-Saint-Laurent et représentant des régions éloignées au conseil d'administration de la FMSQ .

La situation est encore plus critique sur la Côte-Nord, où un poste de médecin spécialiste sur trois est vacant.

Le manque de ressources humaines et matérielles, l'accès à des appareils de pointe ainsi que la pénurie de logement et de transport freinent les candidats potentiels, selon le pédiatre.

Le Dr Yohann St-Pierre pense que les médecins spécialistes qui s'installent en milieu éloigné ont d'abord un attrait pour la région choisie. Photo : Radio-Canada

« La problématique du recrutement et de la rétention des médecins spécialistes en régions éloignées est chronique. C’est une maladie chronique depuis 20, 30 ans. Pourtant, c’est essentiel. » — Une citation de Dr Yohann St-Pierre, pédiatre et représentant des régions éloignées au conseil d'administration de la FMSQ

Une tournée des régions

Le but de la tournée des régions entamée par la FMSQ il y a un an est de prendre le pouls de la réalité des médecins spécialistes en région, afin de prendre position et faire des recommandations pour le recrutement et la rétention des médecins spécialistes à l’extérieur des grands centres , rapporte le Dr Yohann St-Pierre.

La Fédération compte d'ailleurs visiter la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine plus tard en 2023, mais aucune date n'est encore officielle.

Selon lui, les médecins spécialistes en régions éloignées sont de vrais leaders parce qu’au quotidien, les défis sont grands au niveau du travail, de l’organisation, des ressources humaines et des ressources matérielles . Ensuite vient l’environnement qui peut être soit un défi supplémentaire au niveau du recrutement, soit un avantage, en fonction de la région et des aspirations du médecin , de l’avis de Dr St-Pierre.

Un exemple de persévérance

Pour la Dre Leticia Moura et son mari, Dr Leonardo Santos, deux ophtalmologistes originaires du Brésil, c'est l'environnement qui a pesé dans la balance.

Ils exercent à l’hôpital de Gaspé depuis maintenant 10 ans. C’était une grosse décision, un gros déménagement , souligne-t-elle. Avant de signer pour Gaspé, on a visité l’hôpital, le service, la ville et on a trouvé que c’était un coin de pays vraiment beau pour élever des enfants. À l’époque, leurs enfants étaient encore petits, et ils recherchaient une qualité de vie.

La Dre Leticia Moura pratique à Gaspé depuis 2012. Photo : Leticia Moura

C'est pour ça qu'on a décidé de venir ici , déclare-t-elle.

La Dre Moura raconte qu’avant leur arrivée, ils ont fait des revendications auprès du CISSS de la Gaspésie pour l’achat de l’équipement de base leur permettant de pratiquer.

Le problème, c'est que je n'avais pas les conditions pour faire tout ce que je sais faire ici, parce que je n'avais pas tous les appareils, tout le matériel .

Au cours des 10 dernières années, elle s’est beaucoup consacrée à l’ophtalmologie générale, et a dû mettre ses recherches en suspens. J'étais déçue d’avoir la connaissance, d’avoir l'expertise, mais de ne pas pouvoir l’offrir à la population.

Elle et son conjoint avaient vraiment la volonté de s’établir à Gaspé, ce qui leur a donné la patience de se battre. Il faut vouloir rester. Il faut se battre. Ce n’est pas toujours facile. Ça prend des années pour pouvoir faire une médecine de haut niveau en région.

Dre Leticia Moura, ophtalmologiste établie à Gaspé depuis 10 ans

Le manque de logements et le transport régional sont aussi des éléments qui nuisent au recrutement de médecins spécialistes, selon la Dre Leticia Moura. Elle mentionne vivre de la frustration de ne pas pouvoir se déplacer efficacement pour participer à des colloques et rencontrer des collègues spécialistes, afin de se maintenir à la pointe des connaissances.

Par ailleurs, la Dre Moura indique que la réception récente d’un appareil d'angiographie à la fluorescéine, qui était attendu depuis longtemps, lui permettra de faire des observations plus poussées, à la hauteur de son expertise de la rétine. Sa patience a été récompensée. Ce nouvel appareil permettra également de traiter les patients à Gaspé, plutôt que de les forcer à se déplacer à Rimouski.

Maintenant, on est super bien équipé à l'hôpital. Ça me permet maintenant de faire de la recherche, que j’ai arrêtée pendant des années parce que je n’avais pas les conditions pour continuer. J’ai dû m’adapter au milieu de l’ophtalmologie générale. Mais maintenant, je suis super contente. Je peux recommencer à faire mes choses, s'enthousiasme-t-elle.

Toutefois, au-delà de l'accessibilité aux équipements médicaux, la clé du recrutement demeure la réelle volonté des médecins spécialistes à s'établir en région, selon Dre Leticia Moura.

Avec des informations de Sarah Gagnon-Piché