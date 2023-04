Moins de la moitié des Canadiens bloqués au Soudan ont demandé de l’aide

Lors d’une mêlée de presse à Ottawa, la ministre Joly a appelé tous les Canadiens qui se trouvent au Soudan à s’enregistrer auprès d’Affaires mondiales Canada, qui a dédié une équipe de 80 personnes pour la coordination des opérations d’évacuation.

C’est très important. Si vous avez des amis ou de la famille au Soudan, s’il vous plaît dites-leur de visiter le site d’Affaires mondiales et de s’enregistrer afin qu’ils soient contactés , a dit la ministre.

« Peu importe si une personne a une double citoyenneté ou non. Un Canadien est un Canadien. » — Une citation de Mélanie Joly, ministre canadienne des Affaires étrangères

Selon elle, plusieurs ressortissants canadiens qui se trouvaient en dehors de la capitale Khartoum ont choisi de fuir le pays par leurs propres moyens en se rendant dans les pays voisins, comme le Soudan du Sud ou l’Égypte. Nos diplomates sont en train de les aider à accéder aux informations, pour savoir par exemple s’il y a une station-service qui est ouverte tout près, ou bien une pharmacie , a assuré Mme Joly.

Elle a également affirmé avoir négocié l’ouverture de passages sûrs avec plusieurs pays voisins du Soudan, y compris le Kenya, l’Éthiopie et l’Égypte.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les violences se poursuivent

Le Canada contribue aux efforts internationaux pour garantir des places pour les Canadiens sur des vols opérés par d’autres pays , a encore indiqué Mme Joly, qui a tenu à remercier l’Allemagne, la France, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pour leur aide dans l’évacuation de Canadiens.

La ministre a par ailleurs réaffirmé que le Canada déploie ses propres moyens pour évacuer ses ressortissants du Soudan, mais nous ne voulons pas perdre du temps et nous faisons en sorte de nous assurer que les opérations d’évacuation se poursuivent .

Malgré un cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo, et l'armée du général rival Abdel Fattah al-Burhane, les violences se sont poursuivies mardi.

Dix jours après le début des combats qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4000 blessés selon l' ONU , l'armée a visé mardi les positions des paramilitaires avec ses avions dans les banlieues de Khartoum et ces derniers ont répondu par des rafales de mitrailleuse lourde, ont rapporté des témoins à l' AFP .

L'intensité des combats dans plusieurs quartiers de la capitale a de fait baissé depuis le début des évacuations d'étrangers, samedi.

Des citoyens de différentes nationalités, fuyant le Soudan, sont assis à l'intérieur d'un avion de l'armée de l'air espagnole en route vers Madrid. Photo : Associated Press

Dans d'autres secteurs toutefois, les affrontements ont été ces derniers jours plus destructeurs. Sur des vidéos authentifiées par l' AFP , des magasins incendiés, des immeubles détruits et des civils hagards au milieu de décombres encore fumant, témoignent de la violence des raids aériens et des tirs d'artillerie.

Ceux qui ne peuvent pas quitter la capitale de plus de cinq millions d'habitants tentent de survivre privés d'eau et d'électricité, soumis aux pénuries de nourriture et aux coupures d'Internet et de téléphone.

L'Allemagne a déjà prévenu qu'elle organisera mardi soir son dernier vol pour évacuer, vers la Jordanie, ses ressortissants ainsi que des citoyens d'autres pays.

Le Royaume-Uni, lui, a entamé l'évacuation de ses ressortissants, trois jours après celle de ses diplomates.

Plus de 1000 ressortissants de l' UE ont pu partir, la France annonçant mardi avoir évacué 538 personnes parmi lesquelles 209 Français. Pour sa part, l'Ukraine a pu faire sortir du pays 138 personnes, dont 87 de ses ressortissants.

Tokyo a dit de son côté avoir évacué tous les Japonais qui se trouvaient à Khartoum et désiraient partir.

Environ 700 employés internationaux de l' ONU , d' ONG et d'ambassades ont été évacués vers Port-Soudan , a indiqué l' ONU .

Cinq humanitaires ont été tués dans les combats au Soudan où des dizaines d'employés humanitaires ont été évacués vers le Tchad depuis le Darfour.