Netflix va investir 2,5 milliards de dollars dans des contenus sud-coréens 

Netflix est heureux de confirmer qu'il investira 2,5 milliards de dollars en Corée, notamment dans la création de séries, de films et d'émissions non scénarisées sur les quatre prochaines années , a déclaré le patron du géant californien, Ted Sarandos, dans un communiqué transmis mardi à l'AFP, après une rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Washington.

Ce plan d'investissement représente le double du montant total investi par Netflix sur le marché coréen depuis que nous avons lancé notre [plateforme] en Corée, en 2016 , a-t-il ajouté.

De Parasite à Squid Game

Les contenus sud-coréens connaissent de plus en plus de succès à l'international, comme le film oscarisé Parasite ou encore la série Netflix Le jeu du calmar (Squid Game), en parallèle d'un essor grandissant de la K-pop et de groupes tels que BTS et Blackpink.

Netflix a pleinement confiance dans l'industrie créative sud-coréenne, a déclaré M. Sarandos, qui a également souligné les succès mondiaux de la série sud-coréenne The Glory et de l'émission de téléréalité Physical 100.

Plus de 60 % de l’auditoire de la plateforme a regardé au moins un contenu provenant de Corée du Sud en 2022, selon les données de l'entreprise.

Netflix, qui a dépensé plus de 750 millions de dollars américains (environ 1 milliard de dollars canadiens) dans le développement de contenus sud-coréens entre 2015 et 2021, avait précédemment déclaré qu'il augmenterait sa production de programmes sud-coréens, sans fournir davantage de détails.

Une rencontre avec Joe Biden

M. Yoon, qui est arrivé lundi à Washington pour une visite officielle de six jours, a salué ce qu'il a décrit comme une rencontre très significative avec M. Sarandos, selon une transcription transmise à l'AFP par le bureau du président sud-coréen.

Il a également déclaré que cet investissement colossal constitue une formidable chance à saison pour l'industrie coréenne des contenus, les créateurs et Netflix .

M. Yoon devrait s'entretenir mercredi avec son homologue américain, Joe Biden. Le président sud-coréen est en déplacement aux États-Unis pour tenter de resserrer les liens avec Washington, sur fond de coopération militaire renforcée entre les deux alliés face aux menaces nucléaires de la Corée du Nord et à une multiplication des tests d'armements par Pyongyang.